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فرنسا ترفع السرية عن وثائق متعلقة باستقلال الجزائر

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

فرنسا ترفع السرية عن وثائق متعلقة باستقلال الجزائر

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، عن قرار لتسريع وتيرة رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بحرب استقلال الجزائر عن فرنسا بين عامي 1954-1962.

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يأتي هذا الإجراء وسط سلسلة خطوات اتخذها ماكرون لتتصالح فرنسا مع ماضيها الاستعماري، والتصدي لتاريخها الوحشي مع الجزائر التي خضعت للحكم الفرنسي لمدة 132 عاما حتى استقلالها عام 1962.

وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الوكالات المتخصصة بمجالات الأرشيف ستسمح الآن باستخدام إجراء جديد لرفع السرية عن وثائق تعود لعام 1970 وما قبلها، والتي كانت سرية في السابق لأغراض الأمن القومي.

كما ذكر البيان أن ذلك سيشمل مخطوطات متعلقة بحرب الجزائر.

وبموجب القوانين الفرنسية، يجب إتاحة جميع ملفات أرشيف الدولة الفرنسية تقريبا، بما في ذلك قضايا الدفاع والأمن، للجمهور بعد مرور 50 عاما باستثناء المعلومات التي قد تعرض أمن بعض الأشخاص للخطر.

مع ذلك، كانت عملية الطلب المعقدة والطويلة تمنع الباحثين والأكاديميين من العمل على هذه المخطوطات والمحفوظات.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الإجراء الجديد "سيقلل بشكل كبير من التأخير."

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