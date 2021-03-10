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الوفاق: منح الثقة لحكومة الدبيبة خطوة مهمة لإنهاء القتال

من جلسة البرلمان الليبي في سرت (أرشيفية- فرانس برس)
من جلسة البرلمان الليبي في سرت (أرشيفية- فرانس برس)

الوفاق: منح الثقة لحكومة الدبيبة خطوة مهمة لإنهاء القتال

حكومة الوفاق: ندعو للتكاتف والتعاون من أجل ليبيا

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دبي - العربية.نت

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عقب تصويت البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، على منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أبدت حكومة الوفاق استعدادها الكامل لتسليم المهام والمسؤوليات بكل رحابة صدر للحكومة الوليدة.

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كما أضافت حكومة الوفاق المنتهية ولايتها إن ما تم اليوم خطوة مهمة لإنهاء القتال والانقسام، داعية للتكاتف والتعاون من أجل ليبيا.

وفازت حكومة الدبيبة المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي برعاية الأمم المتحدة، بثقة البرلمان اليوم، بعد يومين من النقاشات، بعد نيلها أصوات 121 نائبا من بين 132 كانوا حاضرين.

عقيلة صالح
عقيلة صالح

وقال الدبيبة في تصريحات مقتضبة بعد التصويت "ستكون هذه الحكومة حكومة كل الليبيين".

يوم تاريخي

من جانبه قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "إنه يوم تاريخي".

ويفترض أن تقود حكومة الدبيبة (61 عاما) الذي كلف في الخامس من شباط/فبراير تشكيلها، البلاد خلال مرحلة انتقالية وصولا إلى انتخابات عامة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ترحيب دولي

بالتزامن سارعت عدة دول للترحيب بمنح البرلمان الليبي الثقة لحكومة الدبيبة، حيث رحبت مصر والإمارات، وغيرها بنيل الحكومة الموحدة ثقة مجلس النواب. كما رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضا بالحكومة الجديدة، عبر سفيريهما في ليبيا.

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