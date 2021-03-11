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الرئيس الجزائري يحدد 12 يونيو المقبل موعداً للانتخابات النيابية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائري يحدد 12 يونيو المقبل موعداً للانتخابات النيابية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي.

وقرر تبون استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات النيابية في 12 يونيو القادم.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن تبون أن الجزائر ستجري انتخابات تشريعية مبكرة. وأقيم الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في الأول من نوفمبر الماضي.

وصوت أكثر من 66 في المائة من الناخبين بالموافقة على الدستور الجديد.

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وتعهد تبون، الذي اُنتخب للمنصب في ديسمبر/كانون الأول، بتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية عقب الاحتجاجات الضخمة، التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/ نيسان 2019.

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