لقاء جديد في سرت.. الجيش الليبي يكشف التفاصيل

تعقد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تضم ضباطاً رفيعي المستوى ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الأحد، اجتماعاً جديداً في مدينة سرت وسط ليبيا، لمتابعة تنفيذ البنود المتبقية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي خالد المحجوب، إن الاجتماع الذي سيعقد على مدار يومين، سيبحث إتمام التنسيق بين اللجان الأمنية في ما يخص فتح الطريق الساحلي بين مدينتي مصراتة وسرت أمام حركة النقل، وكذلك الوقوف على آخر مراحل نزع الألغام، إلى جانب متابعة طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين.

وأضاف المحجوب في تصريح لـ"العربية.نت"، أن اللقاءات ستبحث أيضا استكمال تفاهمات جنيف التي تمّ التوقيع عليها، وأبرزها ملف إجلاء المرتزقة والأجانب من الأراضي الليبية، وهو أحد الملفات التي لا تزال تراوح مكانها دون تحقيق تقدم ملموس، ويهدّد استمراره سلامة المرحلة الانتقالية في ليبيا.

إخراج المرتزقة

وكان طرفا الصراع الليبي قد وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار الدائم في 23 أكتوبر في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ينصّ على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس، وفتح الطريق الساحلي، وتأمين حركة المواطنين المدنيين، وتبادل الأسرى، وتسليم الجثامين، والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا.

وقبل أكثر من أسبوع، وصل فريق من المراقبين الدوليين إلى ليبيا، من أجل متابعة ملف وقف النار والتحقق من مغادرة المرتزقة والجنود الأجانب المنتشرين في البلاد، والتقى الفريق بشخصيات عسكرية من الطرفين وناقش تأسيس آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بالتشاور والتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة.

وترافق هذا الاجتماع الجديد للجنة العسكرية، مؤشرات إيجابية بحصول توافق حول الملفات العالقة، خاصة بعد نجاح المسار السياسي في تشكيل سلطة جديدة وموّحدة تنتظر تسلّم الحكم خلال الأيام القادمة، بعد حصولها على ثقة البرلمان.

يشار إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة التي تم انتخابها قبل نحو شهر ونصف في مدينة جنيف السويسرية، تعهدت بدعم المسار العسكري والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية.