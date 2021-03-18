الجزائر.. زلزال يخرج السكان إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الجزائري الخميس، وفق ما أفاد المرصد الأميركي للزلازل.

وقال المرصد إن الزلزال وقع على بعد 20 كيلومترا شمال شرق مدينة بجاية عند الساعة 1,04 بالتوقيت المحلي (00,04 ت غ)، على عمق 10 كيلومترات.

الهزة الأرضية شعر بها سكان عدد من الولايات والجزائر العاصمة.

وكان مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية أكد في وقت سابق تسجيل هزة أرضية في بجاية مساء الأربعاء في حدود الساعة 20:28، بلغت شدّتها 4 درجات على سلّم ريختر، حدّد مركزها بـ 30كم شمال شرق رأس كاربون بولاية بجاية.

وأكد أيضا تسجيل هزة أرضية بسكيكدة شرقي البلاد مساء اليوم الأربعاء، بلغت شدّتها 4.5 درجات على سلم ريختر، في حدود الساعة 22:49 مساء ، وقد حدّد مركزها بـ 3كم شمال غرب الحروش بولاية سكيكدة.

ولم تؤكد مصالح الحماية المدنية حتى اللحظة تسجيل خسائر