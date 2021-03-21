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وزير خارجية إيطاليا في زيارة مفاجئة لطرابلس ويلتقي الدبيبة

Italian Foreign Minister Luigi Di Maio speaks during a joint news conference with Cypriot Foreign Minister Nikos Christodoulides at the Foreign Ministry in Nicosia, Cyprus, March 9, 2021. REUTERS/Yiannis Kourtoglou/Pool
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو (أرشيفية)
الأزمة الليبية

وزير خارجية إيطاليا في زيارة مفاجئة لطرابلس ويلتقي الدبيبة

لويجي دي مايو ناقش مع الدبيبة سبل التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف الهجرة غير النظامية

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طرابلس – فرانس برس

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التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة الليبية طرابلس.

ووصل دي مايو في وقت سابق إلى طرابلس في زيارة غير معلنة يتوقع أن تستمر يوماً واحداً.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية)
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية)

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية في بيان إن "الرئيس عبد الحميد الدبيبة التقى اليوم في العاصمة طرابلس وزير الخارجية لويجي دي مايو".

وناقش المسؤولان سبل التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ملف الهجرة غير النظامية، وهو الملف الذي يؤرق روما وأوروبا منذ سنوات طويلة، حسب ما جاء في البيان المقتضب.

كما يتضمن برنامج الزيارة محادثات بين الوزير الإيطالي والرئيس الجديد لمجلس الرئاسة محمد المنفي.

رئي سالمجلس الرئاسي محمد المنفي (أرشيفية)
رئي سالمجلس الرئاسي محمد المنفي (أرشيفية)
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وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم، عُين عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) رئيسا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 فبراير الماضي من قبل 75 مسؤولاً ليبياً من جميع الأطراف، اجتمعوا في ملتقى للحوار السياسي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها الدبية وتتألف من نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، على ثقة البرلمان وأدى اليمين الدستورية هذا الشهر. كما استلم السلطة من الحكومة السابقة الأسبوع الماضي.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية التي تنتهي بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر، وعندها تنقضي مدة مهمة الحكومة، بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

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