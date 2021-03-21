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أقل من 100.. منحنى إصابات كورونا بالجزائر يواصل نزوله

كورونا الجزائر
تعبيرية
فيروس كورونا

أقل من 100.. منحنى إصابات كورونا بالجزائر يواصل نزوله

22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و24 ولاية لم تسجل بها أي حالة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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سجلت الجزائر 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 93 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه يوم الأحد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وبهذا يتأكد المنحى التنازلي لحالات الإصابات اليومية التي لم تتعد المائة إصابة يومية لليوم الثاني على التوالي (تسجيل 96 إصابة في اليوم السابق).

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 116.157 شخص من بينها 91 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر 0.2 حالة لكل 100 ألف نسمة) ، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 80.659 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3057 .

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وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، يتواجد حاليا 10 مرضى في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 22 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و24 ولاية لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 2 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

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