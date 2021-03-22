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ليبيا.. صالح في مصر لدعم "التعاون" بين البلدين

عقيلة صالح
الأزمة الليبية

ليبيا.. صالح في مصر لدعم "التعاون" بين البلدين

أكد خلال أداء الحكومة اليمين على "ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ودعم العملية الانتخابية"

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دبي - العربية.نت

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وصل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى مطار القاهرة الدولي، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من ليبيا، في زيارة يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا، بحسب ما ذكر مراسل "العربية" و"الحدث"

وترأس صالح جلسة مجلس النواب الليبي، لأداء الحكومة الوطنية الليبية لليمين الدستورية الاثنين الماضي، حيث أكد خلال الجلسة "ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ودعم العملية الانتخابية"، موضحا أن "ما تحقق اليوم يأتي في سنوات من الانقسام والتشرذم".

وأشار إلى أن "الحوار بين الليبيين أنتج حكومة وحدة وطنية وأن الشعب الليبي يسعى لتجاوز الماضي وطي صفحة الانقسام".

وكان صالح أشار خلال كلمة ألقاها في المناسبة على أهمية التسامح، وقال بعد أن انتهى الوزراء من قسمهم: أعلن الآن عن حكومة شرعية ليبية واحدة في البلاد.

كما دعا إلى البدء في بناء الدولة بعد تحقيق الأمن، وبناء نظام قضائي مستقل، مضيفا "الحكومة الليبية مطالبة اليوم بأن تكون قوية وتلتفت لخدمة الوطن والمواطن".

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