لبحث عودة العلاقات.. وفد مصري في طرابلس الليبية

يصل وفد مصري إلى العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء للقاء مسؤولين بالسلطة التنفيذية الجديدة استكمالا لمباحثات عودة العلاقات بين البلدين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

بالتزامن، من المقرر أن يصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي القاهرة خلال الساعات القادمة، بعد زيارته إلى باريس لبحث مستجدات الوضع في ليبيا.

زيارة الدبيبة للقاهرة

يذكر أنه قبل نيل حكومة الوحدة ثقة البرلمان الليبي، زار رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، في 18 فبراير الماضي القاهرة، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأعرب رئيس الوزراء الليبي في حينه عن تقدير بلاده للجهود المصرية الفعالة في مختلف مسارات حل الأزمة الليبية خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإنهاء حالة الانقسام، فضلاً عن دعم مصر لمؤسسات البلاد في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

في حين، أكد السيسي استعداد مصر الكامل لتقديم كافة خبراتها، بما يساهم في وضع ليبيا على المسار الصحيح وتهيئة الدولة للانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار.

وخلال الأشهر الماضية، لعبت مصر دوراً فعالاً في محاولة لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الصراع.