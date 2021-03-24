شاهد لحظة اغتيال ضابط الإعدامات بليبيا.. دماء ورصاص بالصدر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اغتيال ضابط الإعدمات في ليبيا المثير للجدل، محمود الورفلي، الذي لقي مصرعه مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرض سيارته إلى إطلاق نار من قبل مجهولين، بالقرب من جامعة العرب الطبية في بنغازي.

وأظهرت المشاهد تجمهر عدد من المارة على سيارة الورفلي، محاولين إخراجه من السيارة وإسعافه، حيث ظهر بوضوح تعرّض جسده لإطلاق نار، وبانت آثار رصاص في بطنه وصدره.

كما أكد مصدر أمني ليبي، مقتل القائد العسكري محمود الورفلي المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بعد تعرّض سيارته لوابل من الرصاص بالقرب من جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي.

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة ميلود الزوي، أنّ شقيق محمود الورفلي أصيب في الهجوم، ونقل إلى العناية المركزة، وهو في حالة صحية حرجة.

اشتهر بالإعدامات الميدانية

يذكر أن الورفلي هو قيادي بارز بالقوات الخاصة التابعة للجيش الليبي، اشتهر بظهوره في مقاطع مصورة خلال تنفيذه إعدامات ميدانية رمياً بالرصاص بحق عناصر إرهابية، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لضلوعه في قتل ما لا يقل عن 33 شخصاً، كما أنه مدرج بقائمة وزارة الخزانة الأميركية الخاصة بالعقوبات منذ ديسمبر 2019، لارتكابه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وكان آخر ظهور للورفلي مطلع الشهر الحالي وهو يحطم فرع شركة "تويوتا" للسيارات في مدينة بنغازي، بسبب رفع أسعار سلعها، موجهاً تهديدات إلى صاحبها بالقتل حال عودته إلى ليبيا.