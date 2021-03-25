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مصدر فرنسي: الحل بليبيا يفرض انسحاب كل القوات الأجنبية

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علما ليبيا وفرنسا
الأزمة الليبية

مصدر فرنسي: الحل بليبيا يفرض انسحاب كل القوات الأجنبية

مصدر دبلوماسي فرنسي لقناة "العربية": على القوات الأجنبية احترام إرادة السلطات الليبية الحالية التي تحظى بثقة كلّ الشعب الليبي

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باريس – قناة العربية

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قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن خارطة الطريق للحلّ في ليبيا تتضمّن انسحاب كلّ القوات الأجنبية.

رداً على سؤال من مراسلنا في باريس، قال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إن "ما يجب فعله الآن هو أن تحترم هذه القوات (الأجنبية) إرادة السلطات الليبية الحالية، التي تحظى بثقة كلّ الشعب الليبي".

صورة لعناصر من المرتزقة السوريين في ليبيا
صورة لعناصر من المرتزقة السوريين في ليبيا

وتابع: "هناك ديناميكية سياسية جديدة مع دعم دولي واسع جداً للحلّ" في ليبيا.

وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أيضاً أن عملية إيريني الأوروبية البحرية المخصّصة لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا هي "واحدة من وسائل الضغط التي يستخدمها الأوروبيون"(على أطراف النزاع في ليبيا.

وقد دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من أجل مساعدة الليبيين على تحقيق السلام وإجراء الانتخابات في موعدها.

وقال وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا، الخميس من طرابلس، إن أوروبا تعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، معتبرين أن إغلاق هذا الملف هو شرط أساسي لإجراء الانتخابات في موعدها وتحقيق السلام والمصالحة في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرتهم الليبية نجلاء المنقوش، بالعاصمة طرابلس، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوزراء الأوروبيون، لدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

من زيارة الوزراء الأوروبيين الـ3 لطرابلس اليوم
من زيارة الوزراء الأوروبيين الـ3 لطرابلس اليوم

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنه يجب إعادة فتح الطريق الساحلي لإتاحة انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة ومغادرتهم ليبيا، مجدداً دعمه للحكومة الليبية الجديدة حتى إجراء الانتخابات في موعدها.

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من جانبه، شدّد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة شرط أساسي للإعداد للانتخابات المقبلة في ليبيا، متعهداً بمراقبة أوروبية لعملية حظر التسليح على الأطراف في ليبيا. وأكد أن هذه الزيارة هي تأكيد على وقوف أوروبا إلى جانب الحكومة الليبية الجديدة.

بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن ارتياح بلاده لإعادة فتح تصدير النفط الليبي وتبني أجندة حكومة الوحدة للأمور العاجلة لليبيين، مضيفاً أن "التعاون مع ليبيا سيتواصل لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في أول تصريح لها منذ توليها المنصب قبل أكثر من أسبوع، على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أسرع وقت، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على إعادة فتح سفاراتهم في ليبيا.

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