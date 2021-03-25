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بالصور.. تونس تبيع أحد قصور بن علي لمواجهة الأزمة المالية

أحد قصور بن علي

بالصور.. تونس تبيع أحد قصور بن علي لمواجهة الأزمة المالية

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العربية.نت – منية غانمي

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أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، أنها قامت ببيع أحد القصور المملوكة للرئيس الراحل زين العابدين بن علي بقيمة تناهز الـ 20 مليون دينار (7 ملايين دولار)، في خطوة تستهدف تعبئة موارد إضافية وإنعاش خزينة الدولة لمواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

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ويتعلق الأمر بقصر "خليج الملائكة" الذي يقع في أعلى هضبة بمنطقة القنطاوي السياحية والترفيهية التابعة لمحافظة سوسة على الساحل التونسي، يمتد على مساحة إجمالية تناهز الـ 13844 مترا مربعا، منها مساحة 3487 مترا مربعا مغطاة، وهو واحد من 3 قصور كان بن علي يمتلكها وصادرتها الدولة بعد سقوط نظامه عام 2011.

قصر خليج الملائكة
قصر خليج الملائكة

وكانت لجنة الأملاك المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة، قررت في وقت سابق، التصرف في 15 عقارا مختلفا بين قصور فخمة وشقق وأراضٍ وشركات، إضافة لمؤسسات إعلامية على غرار إذاعة "شمس أف أم" التي تعود ملكيتها لابنة بن علي، سيرين بن علي، و"دار الصباح" التي يمتلكها صهره صخر الماطري، وذلك لضمان توفير موارد إضافية لخزينة الدولة.

قصر خليج الملائكة
قصر خليج الملائكة

وبعد الثورة، صادرت الدولة التونسية مئات الشركات والأسهم والعقارات المملوكة لبن علي وأقاربه بموجب قانون المصادرة، بقيمة قدرت بحوالي 4 مليارات دولار، حسب أرقام اللجنة الوطنية للمصادرة، من بينها أكثر من 100 سيارة فخمة تم بيع أغلبها.

قصر خليج الملائكة
قصر خليج الملائكة
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