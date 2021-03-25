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ضبط محتجز الطائرة في مطار نواكشوط.. ولا خسائر

mauritania airlines embraer
طائرة ركاب موريتانية (تعبيرية)

ضبط محتجز الطائرة في مطار نواكشوط.. ولا خسائر

تحدثت بعض المواقع عن أن هذا الشخص "تقدم بطلب" للحكومة الموريتانية لـ"تعويضه"، دون معرفة طبيعة هذا التعويض أو سببه

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دبي – العربية.نت

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اقتحم مجهول، صباح اليوم، طائرة متوقفة في مطار نواكشوط الدولي، وهدد بتفجيرها، إلا أن الأمن الموريتاني تمكّن من السيطرة عليه.

وجاء في خبر على وكالة الأنباء الموريتانية: "تمت السيطرة صباح اليوم الخميس على رجل ادعى أنه أميركي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع "آمبراير" تابعة للموريتانية للطيران على أرضية مطار نواكشوط الدولي. وقد تم إنهاء عملية القرصنة بنجاح ودون خسائر. ويدّعي الشخص المذكور وجود مشكلة له مع موريتانيا".

ولم تكشف مطالب هذا الشخص أو هويته. وأكدت مواقع محلية أن الشخص كان قد تحدث مع عناصر الأمن باللغة الإنجليزية، وهدد بتفجير أو إحراق الطائرة إذا ما حاولوا اقتحامها.

ولم تعلن عناصر الأمن ما إن كان بحوزة هذا الشخص أي مواد تمكنه من تنفيذ تهديده. وقد دفعت قوات الأمن الموريتانية بتعزيزات إلى مطار نواكشوط.

مدخل مطار نواكشوط (أرشيفية)
مدخل مطار نواكشوط (أرشيفية)
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وتحدثت بعض المواقع عن أن هذا الشخص "تقدم بطلب" للحكومة الموريتانية لـ"تعويضه"، دون معرفة طبيعة هذا التعويض أو سببه.

والطائرة التي تعرضت للاقتحام هي من طراز "آمبراير" وتابعة لشركة "الموريتانية للطيران"، ومتوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي وخالية من أي ركاب.

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