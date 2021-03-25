لحظات القذافي الأخيرة.. معلومات وأسرار تكشفها "العربية" الليلة

اللحظات الأخيرة لمقتل الرئيس الليبي، معمر القذافي، وكيف تم دفنه.. معلومات جديدة يرويها رفاقه الذين يتحدثون لأول مرة منذ 2011.

مقدمات ونتائج.. وبينهما وقائع وأسرار تُكشف لأول مرة من خلال وثائقي من إنتاج "العربية" بعنوان "القذافي.. الأيام الأخيرة".

يُذاع اليوم السبت 19:00 بتوقيت غرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية.