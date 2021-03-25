.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لحظات القذافي الأخيرة.. معلومات وأسرار تكشفها "العربية" الليلة

وثائقي القذافي - صورة

لحظات القذافي الأخيرة.. معلومات وأسرار تكشفها "العربية" الليلة

وقائع وأسرار تُكشف لأول مرة من خلال وثائقي من إنتاج "العربية" بعنوان "القذافي.. الأيام الأخيرة"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اللحظات الأخيرة لمقتل الرئيس الليبي، معمر القذافي، وكيف تم دفنه.. معلومات جديدة يرويها رفاقه الذين يتحدثون لأول مرة منذ 2011.

مقدمات ونتائج.. وبينهما وقائع وأسرار تُكشف لأول مرة من خلال وثائقي من إنتاج "العربية" بعنوان "القذافي.. الأيام الأخيرة".

يُذاع اليوم السبت 19:00 بتوقيت غرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

الصحة العالمية تحذر من لقاحات الصحة العالمية تحذر من لقاحات "مغشوشة وتتسبب بأضرار جسيمة"!
ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء ملابس ذكية تقيس الحركة.. جديد العلماء

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة تواصل محاولات قطر السفينة الجانحة بقناة السويس وبايدن يبحث المساعدة
مصر.. عودة القطارات لحركتها المعتادة بعد حادث سوهاج مصر.. عودة القطارات لحركتها المعتادة بعد حادث سوهاج
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر
إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي النصر إغلاق باب الترشح لرئاسة نادي النصر

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد