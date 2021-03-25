لحظات القذافي الأخيرة.. معلومات وأسرار تكشفها "العربية" الليلة
وقائع وأسرار تُكشف لأول مرة من خلال وثائقي من إنتاج "العربية" بعنوان "القذافي.. الأيام الأخيرة"
اللحظات الأخيرة لمقتل الرئيس الليبي، معمر القذافي، وكيف تم دفنه.. معلومات جديدة يرويها رفاقه الذين يتحدثون لأول مرة منذ 2011.
مقدمات ونتائج.. وبينهما وقائع وأسرار تُكشف لأول مرة من خلال وثائقي من إنتاج "العربية" بعنوان "القذافي.. الأيام الأخيرة".
يُذاع اليوم السبت 19:00 بتوقيت غرينيتش، 22:00 بتوقيت السعودية.
وثائقي من إنتاج #العربية #القذافي_الأيام_الأخيرة .. معلومات وأسرار تكشف لأول مرة .. السبت الساعة 19 بتوقيت غرينيتش الـ22 بتوقيت #السعودية pic.twitter.com/5C1GmBkYw1— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) March 25, 2021