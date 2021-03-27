المنفي يؤكدّ لأردوغان على وحدة ليبيا وسيادتها

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، في خطوة بمثابة دعوة إلى أنقرة لسحب المرتزقة الذين نشرتهم في ليبيا وإخراج قواتها من البلاد.

ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، طالب المنفي خلال لقائه بأردوغان، بضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا التي تنتهي بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر من العام الحالي، مضيفا أنه يجب إرساء الاستقرار في ليبيا عبر مصالحة وطنية.

من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا دعما كاملا، ومستعدّة لتقديم المساعدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية ومساندة الليبيين للوصول إلى دولة مزدهرة، رغم أن الحكومة الليبية كانت قد دعت الخميس، وعلى لسان وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش إلى انسحاب "فوري" لكافة المرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.

وبدأ المنفي ونائبه عد الله اللافي، الجمعة، زيارة رسمية إلى تركيا، استهلها بإجراء محادثات مع أردوغان، تناولت عددا من الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها ملف المرتزقة المنتشرين في ليبيا والذين تدعمهم تركيا.

وملف المرتزقة الأجانب الذي يبلغ عددهم نحو 20 ألف مقاتل، يعتبر من أبرز التحديات التي تؤرق السلطات الليبية الجديدة، حيث ألقى بظلاله على أجندة عملها منذ تسلمها السلطة قبل أكثر من أسبوع، ويعدّ تنفيذه أمرا معقدا للغاية نظرا لتداخل عدّة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بـ"الخنجر في ظهر ليبيا"، مؤكدا أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه "يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم"