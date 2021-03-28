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اختطاف الرئيس السابق لمفوضية المجتمع المدني بطرابلس

جمال عدس
جمال عدس

اختطاف الرئيس السابق لمفوضية المجتمع المدني بطرابلس

دعا وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه

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العربية.نت - منية غانمي

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قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، اليوم الأحد، إن مجهولين اختطفوا الناشط الحقوقي ورئيس مفوصية المجتمع المدني السابق فرع طرابلس، جمال عدس، في ظروف غامضة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

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وأوضح حمزة في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه تم فقدان الاتصال بالناشط جمال عدس منذ مساء أمس السبت، وكانت آخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناته بالعاصمة طرابلس قبل الساعة الواحدة ظهرا، مضيفا أنه حتى الآن لا يزال مصيره مجهولا.

ودعا حمزة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه، محمّلا مسؤولية سلامته إلى الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس، مؤكدا أن تصاعد ظاهرة الاختطاف والاحتجاز غير القانوني وجرائم السطو المسلح والسرقات بمدينة طرابلس، مؤشر على استمرار تردي الأوضاع الأمنية والفراغ الأمني بالعاصمة وضواحيها.

وتقع العاصمة طرابلس تحت سيطرة عشرات الميليشيات المسلحة المتنافسة، التي تعدّ واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بتحقيق الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.

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