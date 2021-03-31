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المغرب يستعد لإعادة فتح سفارته في ليبيا

A security guard inspects the damage after a bomb exploded at the gate of the Moroccan embassy in Tripoli April 13, 2015. A bomb exploded at the gate of the Moroccan embassy in the Libyan capital early on Monday, causing some damage but hurting nobody, a security official said, only hours after gunmen attacked South Korea's mission in Tripoli. REUTERS/Hani Amara
السفارة المغربية في طرابلس بعد تعرضها لهجوم في 2015
الأزمة الليبية

المغرب يستعد لإعادة فتح سفارته في ليبيا

انضم المغرب إلى قائمة الدول التي أعلنت استعدادها إعادة فتح سفاراتها في ليبيا واستئناف أنشطتها الدبلوماسية مع السلطات الجديدة

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العربية.نت – منية غانمي

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يستعد المغرب لإعادة فتح سفارته واستئناف نشاطها الدبلوماسي في ليبيا، المتوقف منذ 7 سنوات إثر إغلاق السفارة بسبب هجوم مسلح تعرضت له في أبريل 2015، وتبناه تنظيم داعش.

وتأتي خطوة المغرب في وقت أعلنت فيه فرنسا أيضاً عن فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس. كما أعلنت مصر والولايات المتحدة واليونان ومالطا عزمها استئناف عمل سفارتها في ليبيا في أقرب فرصة، في مؤشر على تحسنّ الأوضاع الأمنية مع شروع السلطة التنفيذية الجديدة في ممارسة مهامها.

السفارة الفرنسية القديمة في طرابلس والتي تعرضت لهجوم في 2013
السفارة الفرنسية القديمة في طرابلس والتي تعرضت لهجوم في 2013

واليوم الأربعاء وصل وفد رفيع المستوى من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية إلى طرابلس للقاء مسؤولين ليبيين، والتباحث حول الترتيبات اللوجستية لإعادة التمثيل الدبلوماسي للمغرب خلال الفترة القادمة عبر سفارته في طرابلس وقنصليته في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وإعادة المغرب فتح سفارته في ليبيا خطوة نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، حيث تعوّل الرباط على فتح السوق الليبية ليعود المواطنون المغاربة إلى العمل داخل ليبيا ولتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

السفارة المغربية في طرابلس بعد تعرضها لهجوم في 2015
السفارة المغربية في طرابلس بعد تعرضها لهجوم في 2015
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وقاد المغرب عدة مفاوضات وحوارات بين الأطراف الليبية لإيجاد حل للأزمة، بدءا من حوار الصخيرات الذي انتهى بتوقيع اتفاق سياسي تمخضت عنه حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، وصولاً إلى مفاوضات بوزنيقة حول توزيع المناصب السيادية.

وكان المغرب، قد أعلن ترحيبه بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، ووعد بدعمها والعمل معها في المرحلة القادمة حتى توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار وكذلك تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها.

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