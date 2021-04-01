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"لمعالجة جراح ليبيا".. إطلاق سراح 120 معتقلاً من الجيش

إطلاق أسرى من الجيش الليبي(أرشيفية- رويترز)
إطلاق أسرى من الجيش الليبي(أرشيفية- رويترز)

"لمعالجة جراح ليبيا".. إطلاق سراح 120 معتقلاً من الجيش

إطلاق سراح 120 عنصراً من الجيش الليبي في الزاوية

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دبي - العربية.نت

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في خطوة وصفها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بالضرورية من أجل معالجة الجراح في البلاد، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة، أطلقت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا سراح 120 عنصرا ينتمون إلى الجيش الليبي، كان قد تمّ "أسرهم" قبل عامين غرب طرابلس.

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ويعد هذا العدد الأكبر من الأسرى المفرج عنهم منذ انتهاء الأعمال العسكرية غرب ليبيا قبل نحو عام.

قطار المصالحة

وتعليقا على تلك العملية غرد الدبيبة قائلا: "مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة. إطلاق سراح الأسرى في مدينة الزاوية يمثل تقدما إيجابيا في هذا المسار."

بدوره، أشاد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بتلك العملية، معتبراً أنها خطوة مهمة في إطار "المصالحة الوطنية".

وحضر عملية إطلاق السراح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وعدد من مسؤولي "حكومة الوحدة الوطنية" التي تولت مهامها برئاسة الدبيبة في آذار/مارس الجاري بعد حوار سياسي أشرفت عليه الأمم المتحدة.

إطلاق أسرى من الجيش الليبي(أرشيفية- رويترز)
إطلاق أسرى من الجيش الليبي(أرشيفية- رويترز)

بلباس أبيض

وظهر العشرات من العناصر المفرج عنهم بلباس أبيض داخل ملعب صغير لكرة القدم ملاصق لأحد المقرات الأمنية في مدينة الزاوية الساحليّة، وكانوا محاطين برجال أمن مسلحين.

يشار إلى أن العناصر الذين أطلق سراحهم ينتمون إلى "الكتيبة 107-مشاة" التابعة للجيش، وكان قبض عليهم مطلع نيسان/أبريل عام 2019 مع بدء هجوم على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الحاكمة حينها.

إطلاق أسرى من الجيش الليبي(أرشيفية- رويترز)
إطلاق أسرى من الجيش الليبي(أرشيفية- رويترز)

تكرار عمليات تبادل الأسرى


يذكر أنه خلال الأشهر الماضية، تكررت "عمليات تبادل الأسرى" وإطلاق السراح بين السلطات الأمنية في غرب ليبيا والجيش الليبي، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وقّع بين طرفي النزاع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وينص على تبادل المحتجزين دون قيود.

إطلاق أسرى من الجيش الليبي(أرشيفية- رويترز)
إطلاق أسرى من الجيش الليبي(أرشيفية- رويترز)

تأتي تلك الخطوات فيما ينتظر من الحكومة الجديدة توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول الانتخابات المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

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