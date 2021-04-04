وزيرة خارجية ليبيا: رؤيتنا واضحة.. مغادرة المرتزقة فورا

قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، "نؤكد على استراتيجيتنا الواضحة تجاه مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا فورا". ودعت كل الدول إلى إعادة فتح سفاراتها في البلاد.

وكانت الحكومة الليبية، قد دعت قبل نحو أسبوع، وعلى لسان وزيرة خارجيتها إلى انسحاب "فوري" لكافة المرتزقة من البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.

ويعد ملف المرتزقة أحد أهم المعضلات التي ألقت بظلالها على عمل السلطة الجديدة منذ توليها السلطة، ويعتبر تنفيذه أمرا معقدا للغاية، نظرا لتداخل عدّة أطراف داخلية وخارجية في هذا الملف، الذي وصفه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بـ"الخنجر في ظهر ليبيا"، مؤكدا أنه سيعمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر قال إنه "يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".

وفي السياق، بدأ رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، زيارة إلى ليبيا، مؤكداً على دعم إعادة بناء ليبيا بشرط مغادرة المرتزقة للبلاد.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، ميشال، والوفد المرافق له، الذي وصل العاصمة طرابلس، في زيارة تهدف إلى إظهار الدعم لحكومة الوحدة الوطنية.

وقدم ميشال خلال اللقاء، التهنئة لرئيس وأعضاء الحكومة بمناسبة نيلها ثقة مجلس النواب متمنيا لها التوفيق.

وأعرب ميشال خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، عن استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز الاستقرار في البلاد وإجراء الانتخابات.

كما أكد المسؤول الأوروبي على أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتحدث بصوت موحد فيما يتعلق بدعم السلطات الليبية في جميع الملفات بما فيها ملفات التنمية والهجرة والأمن والانتخابات.