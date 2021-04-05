عودة الرحلات بين ليبيا ومالطا وإعادة فتح السفارة بطرابلس

أعلن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا اليوم الاثنين، عقب محادثات أجراها مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة الليبية واستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا خلال "الأيام المقبلة".

وقال رئيس الوزراء المالطي الذي يقوم بزيارة رسمية لطرابلس في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليبي: "سنعيد فتح سفارتنا وقنصليتنا في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسراً مهماً للتواصل مع الليبيين، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة".

وأضاف أبيلا: "تربطنا علاقة قوية مع ليبيا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة وباء كورونا إلى جانب التعاون الاقتصادي، ونعلم جيداً أنها حليف جيد لنا".

ولا تشغّل ليبيا رحلات سوى إلى ثلاث وجهات دولية هي مصر وتونس وتركيا، ويعاني المسافرون من صعوبات كبيرة في السفر من ليبيا إلى الخارج، خاصة مع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19.

بدوره، أكد الدبيبة أن بلاده تتطلع إلى زيادة التعاون بين البلدين في كافة المستويات.

وقال: "نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات وعودة الطيران وتعزيز الحضور الدبلوماسي بين البلدين، إلى جانب أهمية تسهيل إجراءات الليبيين المقيمين في مالطا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء المالطي: "سنعمل مع رئيس الوزراء الليبي لعودة بلاده قوية، وسندعم حكومة الوحدة في مجالات الأمن للمساهمة بإرساء الاستقرار".

وخلال زيارته لليبيا أمس الأحد، كان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد أعلن أن "الاتحاد الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية" في ليبيا.

وتأتي زيارات المسؤولين الأوروبيين، وكان أبرزها زيارة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى طرابلس قبل نحو أسبوعين، في وقت يشهد فيه هذا البلد تعافياً سياسياً بعد سنوات من عدم الاستقرار منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

هذا ومن المتوقع وصول رئيسي وزراء إيطاليا واليونان غداً الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس، حيث ينتظر إعلان أثينا إعادة فتح سفارتها في طرابلس بعد سنوات من الإغلاق.

ويُنتظر من السلطة السياسية الجديدة التي عينت من قبل الأفرقاء الليبيين برعاية أممية بجنيف في 5 فبراير الماضي، إنهاء الانقسام السياسي والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حين حلول موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.