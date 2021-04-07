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حكومة ليبيا: الدبيبة سيزور السعودية والكويت والإمارات

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

حكومة ليبيا: الدبيبة سيزور السعودية والكويت والإمارات

وسائل إعلام ليبية: الجولة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية، محمد حمودة فجر الأربعاء، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة سيجري جولة في عدد من دول الخليج تبدأ الكويت.

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إلى ذلك، أكد حمودة لـ"العربية" و"الحدث" أن الدبيبة سيزور كل من الكويت والإمارات والسعودية.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجولة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقات مع كافة الدول الخليجية.

رئيس وزراء إيطاليا في ليبيا

في الأثناء، وصل أول رئيس حكومة أوروبي إلى العاصمة الليبية، بعد تشكيل الحكومة الجديدة حيث أدى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، زيارة الثلاثاء إلى طرابلس، حيث التقى رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى ليبيا أيضا.

رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة خلال تأدية اليمين الدستورية (فرانس برس)
رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة خلال تأدية اليمين الدستورية (فرانس برس)

وشدد دراغي على ضرورة الحفاظ على وقف النار في البلاد، وأهمية هذا الاتفاق الذي طوى صفحة سنوات من النزاع والخلاف، وانقسام المؤسسات التابعة للدولة بين شرق وغرب البلاد.

وتسعى الدول الأوروبية، فضلا عن الأمم المتحدة إلى دعم السلطة الجديدة والحفاظ على الهدنة الثابتة، منذ توقيع طرفي الصراع في ليبيا في أكتوبر 2020 اتفاق وقف دائم لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ بعد خمسة أيام فقط من محادثات جنيف التي نُظمت في حينه تحت رعاية الأمم المتحدة.

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