سر كاريكاتور رئاسة تونس.. رسالة سعيد إلى الغنوشي

أثارت صورة كاريكاتورية نشرتها الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الجمعة، ضمن ألبوم صور خاص بإشراف الرئيس قيس سعيد على موكب إحياء الذكرى 83 لعيد الشهداء، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية رمزيتها وما تحمله من رسائل في علاقة بالأزمة السياسية الخانقة بالبلاد.

وكانت الرئاسة، قد أعلنت أن سعيد أطلع كلا من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي خلال موكب انتظم بروضة الشهداء بالعاصمة، على صورة كاريكاتورية لمحمود بيرم التونسي نشرت في جريدة الشباب يعود تاريخها إلى سنة 1936.

ويظهر الرسم الكاريكاتوري امرأة على فراش المرض ترمز إلى '"تونس"، وبجانبها صيدلي طبيب يحمل وصفة طبية كتب عليها "برلمان وطني محترم وزارة كاملة ومسؤولة"، في إشارة إلى مطالبة التونسيين خلال تلك الفترة من الاستعمار الفرنسي بإصلاحات سياسية، بما في ذلك إنشاء برلمان.

الرئيس التونسي قيس سعيد راشد الغنوشي

وتوجه الطبيب للصيدلي، وفق ما هو مدون في أسفل الرسم الكاريكاتوري، قائلا: "أحضر لي هذا الدواء وهي تبرأ بإذن الله''، ما اعتبر بمثابة رسالة غير مباشرة من سعيد إلى المشيشي والغنوشي معا، بعد تعطّل لغة الحوار بين الرئاسات الثلاث على خلفية الأزمة السياسية التي تعيش على وقعها البلاد منذ أربعة أشهر.

يشار إلى أنّ هذا اللقاء هو الأول الذي يجتمع فيه الرؤساء الثلاثة، منذ 25 يناير 2021 بمناسبة اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عبّر فيه سعيّد عن معارضته للتعديل الوزاري الذي شمل 11 حقيبة وزارية، وأطاح بعدد من الوزراء المحسوبين عليه.