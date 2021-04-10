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ليبيا.. قتيل في إطلاق نار على مركز احتجاز للمهاجرين

لاجئون أفارقة في ليبيا
لاجئون أفارقة في ليبيا

ليبيا.. قتيل في إطلاق نار على مركز احتجاز للمهاجرين

منشأة الاحتجاز تؤوي حوالي 1500 مهاجر.. والسلطات الليبية فتحت تحقيقا

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القاهرة - أسوشيتد برس 

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قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الدولية، السبت، إن إطلاق نار في مركز احتجاز للمهاجرين في العاصمة الليبية أدى إلى مقتل مهاجر وإصابة اثنين آخرين. ويسلط العنف الضوء على الخطر الذي يواجهه المهاجرون الضعفاء في البلد الذي مزقته النزاعات.

ولم تتضح على الفور الظروف المحيطة بإطلاق النار، الخميس، وأفادت منظمة أطباء بلا حدود أن السلطات فتحت تحقيقا.

وقُتل مهاجر وأصيب اثنان آخران يبلغان من العمر 17 و18 عامًا ونُقلا إلى مستشفى تديره المؤسسة الخيرية.

وقالت إيلين فان دير فيلدين، مديرة عمليات منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا: "يظهر إطلاق النار هذا المخاطر الجسيمة التي يواجهها الأشخاص أثناء حبسهم في مراكز الاحتجاز هذه لفترة غير محددة من الوقت".

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن منشأة الاحتجاز تؤوي حوالي 1500 مهاجر، ارتفاعا من 300 في أوائل فبراير، مما يؤكد زيادة عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم إلى أوروبا من قبل خفر السواحل الليبي.

وأضافت أنه تم اعتراض أكثر من 6000 مهاجر هذا العام على البحر المتوسط أثناء محاولتهم الفرار من ليبيا للعثور على حياة أفضل في أوروبا.

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وقالت منظمة الإغاثة الدولية إن التوترات تصاعدت في الأسابيع الأخيرة داخل المؤسسات التي تؤوي لاجئين ومهاجرين بينهم نساء وأطفال وقصر غير مصحوبين بذويهم.

ومنذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي وقتلته، برزت ليبيا كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط. وغالبًا ما يحشد المهربون العائلات اليائسة في قوارب مطاطية سيئة التجهيز والتي تتعطل أثناء الرحلة المحفوفة بالمخاطر في البحر المتوسط.

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