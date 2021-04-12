.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مرتزقتها في طرابلس.. الدبيبة يلتقي أردوغان في أنقرة

مرتزقتها في طرابلس.. الدبيبة يلتقي أردوغان في أنقرة 
الدبيبة وأردوغان في أنقرة (12 أبريل 2021- فرانس برس)

مرتزقتها في طرابلس.. الدبيبة يلتقي أردوغان في أنقرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فيما لا يزال العديد من قواتها والمقاتلون السوريون الذين نقلتهم على متن طائراتها إلى الأراضي الليبية متواجدين، زار رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، تركيا.

والتقى الدبيبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، من أجل إجراء محادثات تهدف لتعزيز التعاون بين بلديهما.

ليبيا.. الدبيبة يلغي كل قرارات حكومتي الوفاق والمؤقتة المغرب العربي ليبيا.. الدبيبة يلغي كل قرارات حكومتي الوفاق والمؤقتة

مرتزقة تركيا

يشار إلى أن تركيا انخرطت بشكل كبير في النزاع الليبي، مؤججة الصراع، وداعمة حكومة الوفاق السابقة ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

كما أرسلت مقاتلين وإمدادات عسكرية إلى البلاد، محاولة تغيير دفة الحرب لصالح حكومة طرابلس.

أحد الجنود الأتراك لتفكيك الألغام في طرابلس(أرشيفية- فرانس برس)
أحد الجنود الأتراك لتفكيك الألغام في طرابلس(أرشيفية- فرانس برس)

اتفاق بحري مثير للجدل

إلى ذلك، وقعت تركيا أيضا اتفاقاً مع الحكومة في طرابلس عام 2019 لإعادة ترسيم الحدود الملاحية بين البلدين، في خطوة أغضبت اليونان وقبرص، كما أثارت انتقادات مصر.

ودانت الدولتان الأوروبيتان الاتفاق الذي وصفتاه بأنه يرقى لانتهاك خطير للقانون الدولي ويتجاهل حقوق دول أخرى بشرق المتوسط.

فيما يحاول الدبيبة إيجاد التوازن بين تركيا واليونان، مؤكداً أن حكومته مستعدة لإنشاء لجنة ليبية- يونانية مشتركة لاستئناف المفاوضات لتحديد الحدود البحرية بين البلدين وترسيم منطقة اقتصادية حصرية لحقوق التنقيب عن النفط والغاز.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز تقنية شهرها كورونا قد تكون أملاً لعلاج السرطان والإيدز
انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل انتبه من المطاعم حتى لو أخذت اللقاح.. إليك التفاصيل
الأكثر قراءة
"بس يا بابا".. محمد رمضان يرد على انتقادات عمرو أديب
محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد محمد رمضان يكشف حقيقة مشاهد "رمي الأموال"
بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة بعد 20 سنة هكذا تغيرت بطلة "الحاج متولي".. والفنانة ترد
عمرو أديب لمحمد رمضان: عمرو أديب لمحمد رمضان: "لو محدش رباك أنا هربيك"
لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟ لماذا حمل أول رائد فضاء مسدسا معه في المركبة ليحميه؟
فرنسا عن فضيحة فرنسا عن فضيحة "الكرسي": تركيا تعمدت الإساءة.. إنه فخ
قبل أن تذهب
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
المستقلون يتصدرون قوائم المشاركين في الانتخابات النيابية الجزائرية
اكتشف المزيد