مرتزقتها في طرابلس.. الدبيبة يلتقي أردوغان في أنقرة 

فيما لا يزال العديد من قواتها والمقاتلون السوريون الذين نقلتهم على متن طائراتها إلى الأراضي الليبية متواجدين، زار رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، تركيا.

والتقى الدبيبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، من أجل إجراء محادثات تهدف لتعزيز التعاون بين بلديهما.

مرتزقة تركيا

يشار إلى أن تركيا انخرطت بشكل كبير في النزاع الليبي، مؤججة الصراع، وداعمة حكومة الوفاق السابقة ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

كما أرسلت مقاتلين وإمدادات عسكرية إلى البلاد، محاولة تغيير دفة الحرب لصالح حكومة طرابلس.

اتفاق بحري مثير للجدل

إلى ذلك، وقعت تركيا أيضا اتفاقاً مع الحكومة في طرابلس عام 2019 لإعادة ترسيم الحدود الملاحية بين البلدين، في خطوة أغضبت اليونان وقبرص، كما أثارت انتقادات مصر.

ودانت الدولتان الأوروبيتان الاتفاق الذي وصفتاه بأنه يرقى لانتهاك خطير للقانون الدولي ويتجاهل حقوق دول أخرى بشرق المتوسط.

فيما يحاول الدبيبة إيجاد التوازن بين تركيا واليونان، مؤكداً أن حكومته مستعدة لإنشاء لجنة ليبية- يونانية مشتركة لاستئناف المفاوضات لتحديد الحدود البحرية بين البلدين وترسيم منطقة اقتصادية حصرية لحقوق التنقيب عن النفط والغاز.