الدبيبة في موسكو.. وبوتين: ندعم العملية السياسية بليبيا

التقى رئيس الحكومة الليبية المؤقتة في موسكو، رئيس الوزراء الروسي ورئيس مجلس الأمن الروسي، وتحدث عبر الهاتف إلى الرئيس فلاديمير بوتين.

إلى ذلك، قال الكرملين إن بوتين أبلغ رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في محادثة اليوم الخميس بأن روسيا "ستواصل تعزيز العملية السياسية الليبية من أجل تحقيق الاستقرار على الأمد الطويل في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها، وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدمية".

في مارس/آذار، أصبح الدبيبة رئيسًا للوزراء في حكومة مؤقتة تهدف إلى قيادة البلاد خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون أول المقبل.

وأحيا تعيين الحكومة الآمال في الاستقرار بليبيا الغنية بالنفط، التي غرقت في حالة من الفوضى قبل عقد من الزمان.

وقالت وكالات أنباء روسية إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ناقش إمكانيات الاستثمار مع الدبيبة.

كما ناقش الزعيم الليبي ورئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.