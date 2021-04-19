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تواصل المناوشات لليوم الثاني بين الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس

من العاصمة الليبية
الأزمة الليبية

تواصل المناوشات لليوم الثاني بين الميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس

القوات الخاصة لميليشيات ما يعرف باسم "عمليات النواصي" تصف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بأنه  "ميليشيات فوق القانون"، واعتبرته بمثابة "حزب الله في ليبيا"

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العربية.نت

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شهدت العاصمة الليبية طرابلس حالة من التوتر الأمني والمناوشات الكلامية بين الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، لليوم الثاني على التوالي.

ووصفت القوات الخاصة لميليشيات ما يعرف باسم "عمليات النواصي"، جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بأنه "ميليشيات فوق القانون"، واعتبرته بمثابة "حزب الله في ليبيا".

مضبوطات في طرابلس
مضبوطات في طرابلس

واتهمته في بيان مقتضب لها في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس بمحاولة السيطرة على كامل العاصمة طرابلس بدعوى مكافحة الجريمة، وخاطبت جهاز قوة الردع الخاصة قائلة: "أنتم لستم شرطياً على طرابلس".

مضبوطات في طرابلس
مضبوطات في طرابلس

كان جهاز الردع قد أعلن عن انتشار أمني واستيقافات في العاصمة وضواحيها، وقال في بيان مقتضب معزز بالصور الفوتوغرافية، إن هذه التمركزات تأتي في إطار الخطة الأمنية لبسط الأمن وملاحقة الجريمة بالمدينة.

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المجاهرة بالأمن

في المقابل، أعلن اللواء "444" قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية عن انتشار عناصره في مناطق حيوية بصلاح الدين وطريق الشوك بالعاصمة، وأدرج في بيان له ما وصفه بالتمركز المكثف لوحداته في عدة تقاطعات ضمن خطة المنطقة لفرض الأمن والاستقرار والمجاهرة بالأمن.

وتتبع هذه الأطراف الثلاثة، حكومة الوحدة مالياً وإدارياً، لكنها تتنافس فيما بينها على مناطق السيطرة والنفوذ من حين لآخر.

 ورغم أن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة التزمت الصمت حيال التوتر الأمني الذي تشهده العاصمة طرابلس منذ يومين، لكنها أكدت فجر أمس في بيان صحافي "استمرار الدوريات الأمنية داخلها وداخل بلدية تاجوراء، من أجل فرض الأمن والمجاهرة به، وحماية وتأمين المؤسسات والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وردع المجرمين والخارجين عن القانون، والسهر على راحة المواطنين".

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