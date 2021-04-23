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تونس.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا غير محددة المصدر حتى الآن

A nurse takes a blood sample from a man before a covid-19 test at a military hospital in the town of El-Hamma, in Tunisia’s southwestern Gabes governorate, August 26, 2020. (AFP)
من تونس
فيروس كورونا

تونس.. اكتشاف سلالة جديدة من كورونا غير محددة المصدر حتى الآن

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قد تتخذ إجراءات جديدة بما في ذلك إمكانية إغلاق الحدود أو فرض الحظر الصحي الشامل في تونس

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دبي - العربية.نت

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أكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، الجمعة، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا "لم يقع إلى حد اللحظة اكتشاف مصدرها"، على حد تعبيره، مشددا على أنها "ليست السلالة البرازيلية ولا الجنوب إفريقية ولا البريطانية".

وكانت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، جليلة بن خليل، أكدت في تصريح لـ"العربية" أن اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ستجتمع اليوم الجمعة أو غدا السبت لتقييم الوضع الصحي، ولاتخاذ إجراءات جديدة بما في ذلك إمكانية إغلاق الحدود ولا تستبعد فرض الحظر الصحي الشامل في تونس.

من تونس
من تونس

وأمس الخميس، قال عضو باللجنة العلمية لـ"رويترز" إن طاقة أقسام الإنعاش في المستشفيات التونسية العامة والخاصة بلغت أقصاها، وإن المنظومة الصحية في البلاد على وشك الانهيار مع التفشي السريع للسلالة البريطانية من فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أمان الله المسعدي، أن اللجنة العلمية تدرس كل المقترحات لعرضها على الحكومة، من بينها مقترح غلق الحدود خشية تفشي السلالة البرازيلية وسلاسة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا.

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وقررت السلطات التونسية، السبت الماضي، تعليق الدروس في كافة المدارس والمعاهد الثانوية واعتماد التعليم عن بعد في الجامعات من أجل مكافحة عودة تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحافي، إن هذا القرار الذي يمتد من 18 إلى 30 أبريل "يشمل التعليم الابتدائي والإعدادي والمعاهد، واعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي".

كما أقرّت اللجنة العلمية خلال الاجتماع الذي عقد السبت بمقر رئاسة الحكومة "منع جولان السيارات ووسائل النقل من الساعة السابعة مساء (18:00 ت غ) إلى حدود الخامسة صباحا (04:00 ت غ)" باستثناء حالات الطوارئ، حسب بن سليمان.

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