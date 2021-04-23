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وزيرة الخارجية الليبية: مصممون على انسحاب تركيا من بلادنا

نجلاء المنقوش
الأزمة الليبية

وزيرة الخارجية الليبية: مصممون على انسحاب تركيا من بلادنا

شددت المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار

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العربية.نت

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أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الجمعة، أن بلادها مصممة على انسحاب تركيا من بلادها، وأنهم سيطلبون من كل الدول التعاون لإخراج القوات الأجنبية من أراضيهم.

وشددت المنقوش على ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.

مرتزقة
مرتزقة

وقالت المنقوش، بمناسبة زيارتها لإيطاليا وهي الأولى لدولة أوروبية: "نرحب بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي. نتمنى أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين".

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وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، قصر (مونتي تشيتوريو) في روما، الجمعة، أشارت المنقوش إلى أن "العلاقات إيجابية مع دول الجوار"، مؤكدة أن "السلام والأمن في ليبيا يمثلان أولوية بالنسبة لنا"، وشددت على أن "الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لا يمكن أن يترجم إلى نجاح إذا لم تتحقق شروط الأمن والاستقرار".

وخلصت الوزيرة مطالبة: "ادعمونا من خلال مجلس الأمن لإجراء الانتخابات، يجب أن تكون لدينا بنية تحتية للأمن والاستقرار تتيح لنا التطلع إلى المستقبل. لدينا إرث ثقيل من الحروب والمخلفات العسكرية ونحتاج الى سنوات من العمل لمداواة الجروح".

فتح المجال الجوي بين إيطاليا وليبيا

وأضافت المنقوش أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستنعقد سنويًا بالتناوب في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات المتفق عليها والاجتماع في حالة الحاجة.

وعبرت المنقوش عن الأمل في إعادة فتح المجال الجوي بين إيطاليا وليبيا، وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال، وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم إلى إيطاليا.

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