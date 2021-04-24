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إخوان ليبيا يشنون هجوماً على وزيرة الخارجية بسبب تركيا

Libyan Foreign Minister Najla el-Mangoush speaks as she and European Council President Charles Michel deliver a joint statement, in Tripoli, Libya, April 4, 2021. REUTERS/Hazem Ahmed
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش (أرشيفية)
التدخل التركي

إخوان ليبيا يشنون هجوماً على وزيرة الخارجية بسبب تركيا

نجلاء المنقوش دعت من روما إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع تركيا وانسحاب قواتها من ليبيا

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العربية.نت - منية غانمي

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شنّ "حزب العدالة والبناء"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، هجوما حاداً على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بعد دعوتها إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع تركيا وانسحاب قواتها من ليبيا.

وكانت المنقوش، أكدّت خلال جلسة مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، في قصر "مونتي تشيتوريو" في روما، أن "حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حواراً مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".

الدبيبة يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في ابريل الحالي
الدبيبة يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة في ابريل الحالي

وشددت المنقوش على أن "ليبيا حازمة في الوقت ذاته في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، مؤكدةً أن "الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "آكي" الإيطالية.

عقب ذلك، استنفرت قيادات الإخوان في ليبيا وقواتها التي تسمى "بركان الغضب" للردّ على هذه الدعوة والدفاع عن التواجد التركي.

وأكد حزب "العدالة والبناء" الإخواني أن دعوة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إلى انسحاب القوات التركية من ليبيا "أمر مثير للاستغراب"، زاعماً أن "هذه القوات المتواجدة على الأراضي التركية جاءت دعماً للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية"، مضيفاً: "إنهم ليسوا مرتزقة".

وواصل الحزب دفاعه المستميت عن استمرار التواجد التركي على الأراضي التركية، معتبراً أنه "ليس من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بها خارطة الطريق إلغاء أية اتفاقيات دولية سابقة، حيث أن البتّ فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق عن الانتخابات القادمة".

حزب العدالة والبناء
حزب العدالة والبناء
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وبدورها هاجمت قوات ما يعرف بـ"بركان الغضب" وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وأكدت على "شرعية" التواجد التركي في ليبيا و"شرعية الاتفاقية" التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق السابقة وفتحت بموجبها الباب أمام القوات التركية للتدخل في ليبيا وإغراقها بالمرتزقة الأجانب والأسلحة والعتاد العسكري إلى جانب السيطرة على قواعدها العسكرية وإبرام اتفاقيات لتدريب المليشيات المسلحة فيها.

ويتعارض موقف إخوان ليبيا مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع في مدينة جينيف السويسرية في شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي ينّص على "ضرورة مغادرة كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية". كما يتعارض هذا الموقف مع الجهود الدولية الرامية لحلّ معضلة المرتزقة الأجانب في ليبيا.

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