.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الدبيبة يقيل جميع وكلاء وزارات السرّاج والحكومات السابقة

FILE PHOTO: Libya's Prime Minister Abdulhamid Dbeibeh attends a meeting with Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov in Moscow, Russia April 15, 2021. Yuri Kochetkov/Pool via REUTERS/File Photo
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية)
الأزمة الليبية

الدبيبة يقيل جميع وكلاء وزارات السرّاج والحكومات السابقة

كان عدد من وكلاء وزارات السراج قد وجهت لهم تهم فساد مالي وإداري.. وقُبض على بعضهم في حين لاذ آخرون بالفرار إلى الخارج

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت – منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من الحكومات السابقة، تمهيداً لتعيين شخصيات جديدة في هذه المناصب.

جاء ذلك في قرار نصّ على أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية أعفى جميع وكلاء الوزارات المكلفين من حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها والحكومات السابقة من مهامهم".

رئيس حكومة الوفاق الليبية السابقة فايز السراج (أرشيفية)
رئيس حكومة الوفاق الليبية السابقة فايز السراج (أرشيفية)

وكان عدد من وكلاء وزارات السراج قد وجهت لهم تهم فساد مالي وإداري وأحيلت ملفاتهم للتحقيق من قبل النائب العام، وقُبض على بعضهم في حين لاذ آخرون بالفرار إلى الخارج، على غرار وكلاء وزارات المالية والتعليم والحكم المحلي والصحة.

وبعد هذه الخطوة، يتعيّن على الدبيبة تعيين وكلاء وزاراته الـ27، حيث من المتوقع أن يتعرض لضغوط كبيرة من قبل نواب من البرلمان وقيادات من المجلس الأعلى للدولة، للدفع بشخصيات مقربة منهم لشغل هذه المناصب. ومن المرجح أن يجهزّ الدبيبة قائمته وفقاً للمعيار الجغرافي ومبدأ توزيع المناصب على الأقاليم الثلاثة.

مبنى وزارة السياحة في طرابلس (أرشيفية)
مبنى وزارة السياحة في طرابلس (أرشيفية)
إخوان ليبيا يشنون هجوماً على وزيرة الخارجية بسبب تركيا المغرب العربي التدخل التركي إخوان ليبيا يشنون هجوماً على وزيرة الخارجية بسبب تركيا

وتسلمت حكومة ليبيا الجديدة مهامها قبل حوالي شهر ونصف، وبدأت بالفعل في إلغاء بعض قرارات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، حيث قامت بإلغاء تكليف "لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا" بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها، وتمّ تشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة الصحية.

كما ألغى الدبيبة كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما، الصادرة بعد يوم 10 مارس الماضي، تاريخ حصول حكومته على الثقة من البرلمان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ياسر جلال للعربية.نت: ياسر جلال للعربية.نت: "ضل راجل" تحذير لكل الأسر من كارثة
حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح حول أفضل لقاح ضد كورونا يمكن الحصول عليه.. الصحة العالمية تنصح
الأكثر قراءة
مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته مصر تقر حداً أدنى للإقامة في المنشآت الفندقية.. وهذه قيمته
جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة جرعة واحدة يومية.. تقضي على التوتر والإجهاد وتؤخر الشيخوخة
السعودية تحظر خضراوات وفواكه لبنان بعد محاولة تهريب مخدرات.. وبيروت تتعاون السعودية تحظر خضراوات وفواكه لبنان بعد محاولة تهريب مخدرات.. وبيروت تتعاون
ربع كوب منه يوميا يحميك من السرطان لكن أحد أنواعه سم قاتل ربع كوب منه يوميا يحميك من السرطان لكن أحد أنواعه سم قاتل
واشنطن تتدخل في أزمة سد النهضة.. إثيوبيا ترفض قمة مع مصر والسودان واشنطن تتدخل في أزمة سد النهضة.. إثيوبيا ترفض قمة مع مصر والسودان
الجمارك السعودية تكشف تفاصيل إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات من لبنان الجمارك السعودية تكشف تفاصيل إحباط العديد من محاولات تهريب المخدرات من لبنان
قبل أن تذهب
ماذا رصدت العربية من قلب مقاهي ومطاعم باريس؟
ماذا رصدت العربية من قلب مقاهي ومطاعم باريس؟
اكتشف المزيد