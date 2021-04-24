الدبيبة يقيل جميع وكلاء وزارات السرّاج والحكومات السابقة

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إعفاء جميع وكلاء الوزارات المكلفين من الحكومات السابقة، تمهيداً لتعيين شخصيات جديدة في هذه المناصب.

جاء ذلك في قرار نصّ على أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية أعفى جميع وكلاء الوزارات المكلفين من حكومة فايز السراج المنتهية ولايتها والحكومات السابقة من مهامهم".

وكان عدد من وكلاء وزارات السراج قد وجهت لهم تهم فساد مالي وإداري وأحيلت ملفاتهم للتحقيق من قبل النائب العام، وقُبض على بعضهم في حين لاذ آخرون بالفرار إلى الخارج، على غرار وكلاء وزارات المالية والتعليم والحكم المحلي والصحة.

وبعد هذه الخطوة، يتعيّن على الدبيبة تعيين وكلاء وزاراته الـ27، حيث من المتوقع أن يتعرض لضغوط كبيرة من قبل نواب من البرلمان وقيادات من المجلس الأعلى للدولة، للدفع بشخصيات مقربة منهم لشغل هذه المناصب. ومن المرجح أن يجهزّ الدبيبة قائمته وفقاً للمعيار الجغرافي ومبدأ توزيع المناصب على الأقاليم الثلاثة.

وتسلمت حكومة ليبيا الجديدة مهامها قبل حوالي شهر ونصف، وبدأت بالفعل في إلغاء بعض قرارات حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، حيث قامت بإلغاء تكليف "لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا" بسبب شبهات الفساد التي لاحقتها، وتمّ تشكيل لجنة جديدة لإدارة الأزمة الصحية.

كما ألغى الدبيبة كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة والجهات التابعة لهما، الصادرة بعد يوم 10 مارس الماضي، تاريخ حصول حكومته على الثقة من البرلمان.