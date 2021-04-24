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النواب الليبي يؤكد على خروج القوات الأجنبية من البلاد

مجلس النواب الليبي 1
من اجتماعات مجلس النواب الليبي
الأزمة الليبية

النواب الليبي يؤكد على خروج القوات الأجنبية من البلاد

إخوان ليبيا هاجموا وزيرة الخارجية بعد دعوتها لإلغاء الاتفاق مع تركيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العريبة

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شددت لجنة الخارجية في مجلس النواب الليبي، السبت، على ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد.

واستنكرت اللجنة محاولات جهات ليبية تبرير وجود القوات الأجنبية في ليبيا.

هذا وشنّ حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في ليبيا، الجمعة، هجوماً حاداً على وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بعد دعوتها إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة مع تركيا وانسحاب قواتها من ليبيا.

وكانت المنقوش أكدت خلال جلسة مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيطالي، في قصر "مونتي تشيتوريو" في روما، أن "حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حواراً مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

وشددت المنقوش على أن "ليبيا حازمة في الوقت ذاته في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، مؤكدةً أن "الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "آكي" الإيطالية.

عقب ذلك، استنفرت قيادات الإخوان في ليبيا وقواتها التي تسمى "بركان الغضب" للردّ على هذه الدعوة والدفاع عن التواجد التركي.

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وأكد حزب "العدالة والبناء" الإخواني، أن دعوة وزيرة الخارجية إلى انسحاب القوات التركية من ليبيا "أمر مثير للاستغراب"، زاعماً أن "هذه القوات المتواجدة على الأراضي التركية جاءت دعماً للاستقرار وبناءً على اتفاقية رسمية مشتركة مع الدولة الليبية"، مضيفاً: "إنهم ليسوا مرتزقة".

وواصل الحزب دفاعه المستميت عن استمرار التواجد التركي على الأراضي التركية، معتبراً أنه "ليس من اختصاص حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بها خارطة الطريق إلغاء أية اتفاقيات دولية سابقة، حيث أن البتّ فيها من صلاحيات السلطة التي ستنبثق عن الانتخابات القادمة".

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