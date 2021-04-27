.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تونس تفكك شبكة لتمويل عناصر إرهابية

الحرس الوطني التونسي
الحرس الوطني التونسي

تونس تفكك شبكة لتمويل عناصر إرهابية

الشبكة يقودها رجل من جنسية عربية وزوجته التونسية ويتواجدان بإحدى الدول الأوروبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت وحدة للأبحاث في جرائم الإرهاب تابعة للحرس الوطني التونسي من الكشف عن شبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، فإن هذه الشبكة يقودها رجل من جنسية عربية وزوجته التونسية ويتواجدان بإحدى الدول الأوروبية.

محامٍ تركي يكشف ما جرى خلال محاكمة معارض بارز لأردوغان العرب والعالم خاص محامٍ تركي يكشف ما جرى خلال محاكمة معارض بارز لأردوغان

كما أكد أنه يشاركهما في تونس 3 عناصر تم القبض على اثنين منهم وهم رجل وامرأة، فيما لاذ الثالث بالفرار وهو مهرب من محافظة المهدية وسط البلاد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
إذا كنت تعمل بنظام الورديات.. فاحذر لأنك أكثر عرضة للإصابة بكورونا إذا كنت تعمل بنظام الورديات.. فاحذر لأنك أكثر عرضة للإصابة بكورونا
أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة.. أتعاني من النسيان الذي يحرجك أحيانا؟ الحل في 5 أطعمة..
الأكثر قراءة
ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه ألماني صوّروه في القطار وهو يبصق على سوري ويركله بوجهه
بلقيس تفجر مفاجأة: رفعت قضية خلع على زوجي في الإمارات بلقيس تفجر مفاجأة: رفعت قضية خلع على زوجي في الإمارات
صور مروعة بالهند.. طوابير طويلة لحرق جثث ضحايا كورونا صور مروعة بالهند.. طوابير طويلة لحرق جثث ضحايا كورونا
الرئاسة التركية: نأمل بإنهاء المقاطعة الشعبية السعودية الرئاسة التركية: نأمل بإنهاء المقاطعة الشعبية السعودية
الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي الرئاسة التركية: نحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي
مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متورطين في مذبحة كرداسة مصر.. تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متورطين في مذبحة كرداسة
قبل أن تذهب
وزير الخارجية الأميركي الأسبق يرد على تسريبات ظريف.. فماذا قال؟
وزير الخارجية الأميركي الأسبق يرد على تسريبات ظريف.. فماذا قال؟
اكتشف المزيد