تونس تفكك شبكة لتمويل عناصر إرهابية

تمكنت وحدة للأبحاث في جرائم الإرهاب تابعة للحرس الوطني التونسي من الكشف عن شبكة مختصة في تمويل العناصر الإرهابية المتواجدة بمناطق النزاع المسلح.

ووفق ما أكده الناطق الرسمي للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، فإن هذه الشبكة يقودها رجل من جنسية عربية وزوجته التونسية ويتواجدان بإحدى الدول الأوروبية.

كما أكد أنه يشاركهما في تونس 3 عناصر تم القبض على اثنين منهم وهم رجل وامرأة، فيما لاذ الثالث بالفرار وهو مهرب من محافظة المهدية وسط البلاد.