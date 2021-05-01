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بين بلينكن والمغرب..هل يتمسك بايدن بمغربية الصحراء؟

بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية
عناصر من بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (أرشيفية)

بين بلينكن والمغرب..هل يتمسك بايدن بمغربية الصحراء؟

مصدران مطلعان أفادا بأن بلينكن أبلغ نظيره المغربي أن إدارة بايدن لا تنوي التراجع عن "مغربية الصحراء"

متابع الغاء المتابعة

الرباط- خليل ولد اجدود

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في أول اتصال لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع المغرب، أشاد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بـ"الدور الرائد والعمل ذي المصداقية الذي تقوم به الرباط من أجل الوصول إلى سلام دائم في الشرق الأوسط" حسب ماجاء في بيان لوزارة الخارجية المغربية مساء الجمعة.

وقال البيان إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تطرق خلال محادثات هاتفية مع بلينكن إلى" الاتفاق الثلاثي الموقع في 22 ديسمبر 2020 بين الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب"

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إلى ذلك، ثمن الوزيران "الشراكة الاستراتيجية الصلبة والدائمة القائمة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأميركية منذعقود"

وشملت المباحثات قضايا إقليمية من بينها الأزمة الليبية والوضع في الساحل الافريقي و "الدور الذي يضطلع به المغرب في تحقيق الاستقرار في منطقة موسومة بالاضطراب" وفق ما ورد في بيان الخارجية المغربية.

مغربية الصحراء

على صعيد متصل، أفاد مصدران مطلعان بأن بلينكن أبلغ نظيره المغربي خلال المكالمة بأن إدارة بايدن لا تنوي التراجع عن الاعتراف بـ"مغربية الصحراء".، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس الأميركي"

وكان مستشار بايدن للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، تحدث قبل نحو عشرة أيام مع وزير الخارجية المغربي، أيضا، بحسب أكسيوس، ملنحاً إلى أن أي تغيير بشأن الصحراء الغربية". لن يطرأ على السياسة الأميركية.

الصحراء الغربية
الصحراء الغربية

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أعلنت في ديسمبر من العام الماضي (2020) سيادة المغرب على منطقة الصحراء ووعدت بفتح قنصلية في الداخل.

فيما تسعى جبهة "البوليساريو إلى استقلال الصحراء، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا عام 1975.

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