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زيارة مفاجئة.. حفتر يلتقي رئيس البرلمان الليبي بمنزله

حفتر وصالح

زيارة مفاجئة.. حفتر يلتقي رئيس البرلمان الليبي بمنزله

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دبي - العربية.نت

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بينما لا تزال جهود فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها، متواصلة رغم العراقيل والتوترات الأخيرة التي طفت إلى السطح خلال الأيام الماضية، فضلا عن إلغاء زيارة كانت مقررة للحكومة الجديدة إلى بنغازي، عقد لقاء مفاجئ بين رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وقائد الجيش، خليفة حفتر.

لقاء بين حفتر وعقيلة صالح برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر المغرب العربي لقاء بين حفتر وعقيلة صالح برعاية مصرية لتقريب وجهات النظر

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ببيان مقتضب على صفحتها الرسمية على فيسبوك السبت أن صالح استقبل مساء الجمعة، في منزله بمدينة القبة شرق ليبيا، القائد العام للجيش.

فيما أفاد مراسل العربية بأن اللقاء تم بحضور النائب الأول لرئيس حكومة حسين اعطية.

إلى ذلك، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللقاء تناول آخر التطورات والمستجدات في البلاد.

حفتر وصالح
حفتر وصالح

الطريق الساحلي وزيارة بنغازي

أتى هذا اللقاء، بالتزامن مع الدعوات الدولية والأممية إلى الإسراع في فتح الطريق الساحلي، لا سيما بعد أن أعلنت لجنة 5+5 أنها لم تتمكن حتى الآن من حل تلك المسألة، مهددة بفضح المعرقلين.

كما أتى بعد أن ألغيت زيارة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة كانت مقررة سابقا لبنغازي، بسبب ما اعتبره الجيش تعديا على صلاحياته الأمنية.

وكان الجيش أعلن لاحقا استعداده لتأمين أي اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية وضمان سلامة الوفود رفيعة المستوى في أي منطقة من شرق ليبيا، مؤكداً رفضه نقل أي عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها الميليشيات.

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