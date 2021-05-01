موسي تقود مسيرة سيارات: سنطرد الغنوشي من البرلمان

قادت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس النائبة عبير موسي، اليوم السبت، مسيرة بالسيارات ضد حركة النهضة، مرددين هتافات ضد زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وقالت موسي إن أحرار تونس سيكنسون الغنوشي من البرلمان، وحمّلت رئيس الحكومة هشام المشيشي مسؤولية انتشار الوباء في البلاد.

إلى ذلك، تحركت مسيرة السيارات، في الشوارع الرئيسية بالعاصمة، ورفع المشاركون علم تونس.

وانتقدت موسي، رئيس البرلمان التونسي، قائلة: "المجلس أصبح مرتعا لمساندي الإرهابيين في تونس وخارجها"، مؤكدة أن الوضع الحالي لن يستمر.

وقالت إن "مسيرة السيارات حركة احتجاجية رمزية لا خطر فيها على الإطلاق لكنها تعبير عن غضبنا على أداء الرؤوس الثلاثة للسلطة في كل المجالات وتذكير بأن الشعب مستفيق ويتابع كل التفاصيل وسيحاسب من أجرم في حقه".

وحمّلت، المشيشي مسؤولية انتشار الوباء في تونس، رافعة مع أنصار حزبها شعارات مطالبة بالتعجيل بتوفير اللقاح لإنقاذ الأرواح.

كان حزب الدستوري الحر، قد دعا إلى تنظيم مسيرة بالسيارات السبت، احتراما للبروتكول الصحي في ظل انتشار الفيروس.