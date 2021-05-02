لقاء ثلاثي في ليبيا.. الجيش والأمم المتحدة والمجلس الرئاسي

التقى قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مساء السبت، وفق الجيش الليبي.

ونشر الكوني صورة على حسابه في تويتر تجمعه بحفتر وكوبيش.

استكمالاً لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في #طرابلس. وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد #احداث_تشاد الاخيرة، كان لقاء اليوم. إن حماية سيادة ووحدة #ليبيا فرض عين. pic.twitter.com/mxjMb39Zkt — موسى الكوني Al Kouni (@Moussa_kouni) May 1, 2021

كما علق على الصورة قائلاً: "استكمالاً لمساعي توحيد مؤسسات الدولة، والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة، الذي باشرناه بلقاء قادة القوات المسلحة في طرابلس. وتوحيد الصف الليبي، لمواجهة التهديدات الكبرى التي تتربص بحدودنا الجنوبية، خاصة بعد أحداث تشاد الأخيرة، كان لقاء اليوم. إن حماية سيادة ووحدة ليبيا فرض عين".

لقاء مفاجئ

يشار إلى أنه بينما لا تزال جهود فتح الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها، متواصلة رغم العراقيل والتوترات الأخيرة التي طفت إلى السطح خلال الأيام الماضية، فضلاً عن إلغاء زيارة كانت مقررة للحكومة الجديدة إلى بنغازي، عقد لقاء مفاجئ بين رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وقائد الجيش، خليفة حفتر.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ببيان مقتضب على صفحتها الرسمية على فيسبوك السبت أن صالح استقبل مساء الجمعة، في منزله بمدينة القبة شرق ليبيا، القائد العام للجيش، فيما أفاد مراسل "العربية" بأن اللقاء تم بحضور النائب الأول لرئيس حكومة حسين اعطية.

إلى ذلك، قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللقاء تناول آخر التطورات والمستجدات في البلاد.