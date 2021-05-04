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أمير الكويت يدعو المنفي لزيارة بلاده

من اللقاء بين الوفدين
من اللقاء

أمير الكويت يدعو المنفي لزيارة بلاده

الطرفان أكدا على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين

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دبي - العربية.نت

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تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعوة من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، لزيارة دولة الكويت.

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فقد أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، أن المنفي استقبل اليوم وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الصباح، حاملاً رسالة خطية موجهة إليه من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح للزيارة.

وذكر أن وزير الخارجية نقل تحيات الأمير إلى المنفي وحرص دولة الكويت على العلاقات الأخوية بين البلدين.

محادثات لإعادة السفراء

من جانبه، ثمن المنفي العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيدا بدعوة الأمير، ومؤكدا تلبيتها في أقرب وقت ممكن.

كما أعرب المنفي عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق البيان.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الليبية إجراء محادثات مع الكويت على مستوى وزيري الخارجية لإعادة السفراء وخطوط الطيران.

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، كان استقبل أوائل أبريل/نيسان الماضي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له في زيارة رسمية.

وأجرى أمير الكويت حينها في قصر بيان، مباحثات ثنائية مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وجرت المباحثات بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الصباح، واستهدفت بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

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