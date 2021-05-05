.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ميركل لأردوغان: انسحاب المرتزقة من ليبيا إشارة مهمة

أردوغان و ميركل
أنغيلا ميركل ورجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

ميركل لأردوغان: انسحاب المرتزقة من ليبيا إشارة مهمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا سيكون إشارة مهمة، وفق ما نقله متحدث باسم الحكومة، الأربعاء.

المرتزقة وتوحيد الجيش في ليبيا.. ملف يؤرق مجلس الأمن المغرب العربي المرتزقة وتوحيد الجيش في ليبيا.. ملف يؤرق مجلس الأمن

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن الجانبين اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو، على دعم حكومة ليبيا المؤقتة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعزيز الجهود لدعم السكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.

دعم تركي لاستقرار ليبيا

بدوره، أكد الرئيس التركي مواصلة بلاده دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار ليبيا، واستعدادها للتعاون مع ألمانيا ضمن هذا السياق.

وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى ضرورة المحافظة على الزخم الذي اكتسبته العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

قوات تركية في ليبيا
قوات تركية في ليبيا

انسحاب فوري

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعا أمس الثلاثاء، إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا.

إلى ذلك، قال إن "الولايات المتحدة تؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل".

وأضاف: "نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع بوساطة أممية"، مؤكداً "جددنا في قمة السبع دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها والخروج الفوري للقوات الأجنبية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بوزن 21 طناً.. صاروخ صيني شارد يثير الرعب بوزن 21 طناً.. صاروخ صيني شارد يثير الرعب
بطل فيلم العفاريت بالعناية..وزوجته: أخذ اللقاح قبل أيام بطل فيلم العفاريت بالعناية..وزوجته: أخذ اللقاح قبل أيام
الأكثر قراءة
فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله فيديو.. لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري وتهدد بترحيله
فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً.. هذا أول أيام عيد الفطر المبارك
"تحملوه للأبد".. لقاح شهير يفجّر كارثة عن كورونا
الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم الخطوط السعودية: هذه شروط السفر إلى 38 دولة حول العالم
تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب تعليقاً على ظهورهما.. تلميح مسيء من أحمد سعد لسمية الخشاب
شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا شاهد هندية تنفخ الأكسجين في فم أمها المصابة بكورونا
قبل أن تذهب
عزل الوفد الهندي باجتماعات الدول السبع الكبار بعد إصابة عضوين بكورونا
عزل الوفد الهندي باجتماعات الدول السبع الكبار بعد إصابة عضوين بكورونا
اكتشف المزيد