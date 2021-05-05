ميركل لأردوغان: انسحاب المرتزقة من ليبيا إشارة مهمة

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا سيكون إشارة مهمة، وفق ما نقله متحدث باسم الحكومة، الأربعاء.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن الجانبين اتفقا في مؤتمر عبر الفيديو، على دعم حكومة ليبيا المؤقتة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعزيز الجهود لدعم السكان والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.

دعم تركي لاستقرار ليبيا

بدوره، أكد الرئيس التركي مواصلة بلاده دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار ليبيا، واستعدادها للتعاون مع ألمانيا ضمن هذا السياق.

وأشار أردوغان خلال الاتصال إلى ضرورة المحافظة على الزخم الذي اكتسبته العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

انسحاب فوري

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دعا أمس الثلاثاء، إلى الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية من ليبيا.

إلى ذلك، قال إن "الولايات المتحدة تؤكد ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل".

وأضاف: "نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع بوساطة أممية"، مؤكداً "جددنا في قمة السبع دعم الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات في موعدها والخروج الفوري للقوات الأجنبية".