عمل مع القذافي وقريب من حفتر.. الرئاسي يعيّن رئيسا جديدا للمخابرات

قرّر المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، تعيين حسين خليفة العائب، رئيسا لجهاز المخابرات بدلا من عماد الطرابلسي الذي عينه رئيس حكومة الوفاق قبل 8 أشهر.

ويحمل العائب رتبة عقيد، وسبق له أن عمل لسنوات في جهاز المخابرات العامة فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي، قبل أن يتوارى عن الأنظار بعد سقوط النظام عام 2011، ويقيم في العاصمة طرابلس لكن أصوله ترجع إلى منطقة الجبل الغربي، ويوصف أنه من المقربين من قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر ومن معسكر الشرق الليبي.

ويأتي هذا القرار ضمن الخطوات التي يقودها المجلس الرئاسي لتوحيد المؤسسة العسكرية، حيث يعفي أحد أهم الأسماء الجدلية من مهامه على رأس أبرز الأجهزة الأمنية وهو عماد الطرابلسي الذي عينه رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج شهر سبتمبر من العام الماضي، ويعتبر من أهم قادة المليشيات في العاصمة طرابلس.

ورئيس جهاز المخابرات من المناصب الأمنية الحسّاسة، التي يعينها رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، وفقا لنصوص خارطة الطريق المتفق عليها في تونس نهاية العام الماضي.