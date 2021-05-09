وزيرة خارجية ليبيا: نريد انتخابات دون ضغط سلاح المرتزقة

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إن الليبيين لن يعملوا كحرس لحدود أوروبا، وجددت المطالبة بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة، ليتمكن الليبيون من إجراء انتخابات نزيهة بعيدا عن ضغط السلاح.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي أثناء زيارتها لمناطق الجنوب الليبي، أن ليبيا تمتلك أرصدة مالية لدى تلك الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب النصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود.

وشددت على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية، مشيرة إلى أن أمن ليبيا واستقرارها لا يكون إلا بإحكام السيطرة على الحدود وتأمينها.

خروج المرتزقة

وجددت المنقوش مطالبتها بضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من كل ليبيا، مطالبة المجتمع الدولي ودول الجوار بالبدء بالعمل فورا، وبالتعاون مع ليبيا، من خلال خطة زمنية ستضعها لجنة "5+5" بإشراف أممي لضمان الوصول لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.

وكانت وزيرة الخارجية الليبية دعت تركيا إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها، مع اقتراب إجراء انتخابات مرتقبة في وقت لاحق من هذا العام.

وحثت تركيا بحضور وزير خارجيتها قبل أيام على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب بسحب أكثر من 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي من ليبيا.