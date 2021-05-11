.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تونس: أحزاب تدعو المشيشي للاستقالة وبدء حوار وطني لإنقاذ البلاد

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (أرشيفية- فرانس برس)
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (أرشيفية - فرانس برس)

تونس: أحزاب تدعو المشيشي للاستقالة وبدء حوار وطني لإنقاذ البلاد

الرئيس قيس سعيد سبق أن وضع استقالة المشيشي كشرط لانطلاق الحوار الوطني.

متابع الغاء المتابعة

دبي _ قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

تتصاعد في تونس الدعوات لاستقالة هشام المشيشي من رئاسة الحكومة، على خلفية ما وصف بالفشل في إدارة أزمة كورونا، في ظل احتجاجات قطاعية ضد إقرار حجر صحي شامل، أدى إلى تعليق الأنشطة التجارية والخدماتية، التي تبلغ ذروتها مع نهاية رمضان وقبل عيد الفطر.

وقال الوزير السابق ورئيس حزب "آفاق تونس"(ممثل بنائبين في البرلمان)، فاضل عبد الكافي، إن هناك فرضيتين أمام المشيشي، إما التوصل إلى حل مع الرئيس قيس سعيد أو تقديم استقالته، على حد تعبيره.

واعتبر في تصريح صحافي الثلاثاء "أنه لا يمكن مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها بـ"حكومة مشلولة"، في إشارة إلى عدم تفعيل التحوير الوزاري واكتفاء الحكومة بالعمل بـ8 أعضاء فقط، إلى جانب "تواصل الأزمة القائمة بينه وبين الرئيس سعيد".

وبدوره، دعا حزب التكتّل المشيشي إلى الاستقالة، بسبب ما سماه "الفشل في إقرار الإجراءات الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية في مواجهة الجائحة وعجزها إلى جانب "التستر وانعدام الشفافية حول الملف الاقتصادي والمفاوضات مع المؤسسات المالية"، بحسب البيان الصادر عن الحزب الاثنين.

قيس سعيّد وهشام المشيشي (أرشيفية)
قيس سعيّد وهشام المشيشي (أرشيفية)

وطالب الحزب، بـ"الانطلاق فورا في حوار وطني شامل يجمع كل الأطياف السياسية والاجتماعية ولا يقصي أحدا بقيادة سعيد ومساندة المنظمات الوطنية"، بحسب البيان الصادر عنه الاثنين.

جريمة بشعة ارتكبها عنصر أمن ضد زوجته تهز تونس سوشيال ميديا جريمة بشعة ارتكبها عنصر أمن ضد زوجته تهز تونس

يذكر أن الرئيس قيس سعيد، يضع استقالة المشيشي كشرط لانطلاق الحوار الوطني، وفق ما أكده أمين الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مطلع مارس الماضي.

وفي المقابل، أكد القيادي بحركة النهضة وصهر زعيمها رفيق بوشلاكة، استمرار الحكومة في عملها، مشيرا إلى أنه "لا توجد في أجندة الحزام البرلماني استقالة المشيشي"، وفق تدوينة نشرها على صفحته بـ"الفيسبوك" .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل ما أنسب طرق طهي البطاطا؟ العلم يحسم الجدل
سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل سمية الخشاب للعربية.نت: لم أتوقع هذا النجاح لمسلسل "موسى".. وهذه قصة أغنية أحمد سعد
الأكثر قراءة
أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو أسعار البنزين الجديدة في السعودية خلال شهر مايو
مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره مكيف محمول يبرد الغرفة في 10 دقائق.. وهذا سعره
الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية الخميس أول أيام عيد الفطر بالسعودية
"إهدار المال العام".. تهمة أخرى تلاحق محمد رمضان
زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟ زوج بلقيس يخرج عن صمته.. ماذا قال عن قضية الخلع؟
زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة زارت أمها.. فيديو لمصري يرمي ابنته من الشرفة
قبل أن تذهب
واشنطن تضع شروطاً صارمة لقبول عقد قمة بين بايدن وبوتين
واشنطن تضع شروطاً صارمة لقبول عقد قمة بين بايدن وبوتين
اكتشف المزيد