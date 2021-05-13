لبحث المرتزقة والانتخابات.. مؤتمر ثانٍ حول ليبيا في برلين

بعد أن رسم مؤتمر برلين الأول خارطة طريق لمستقبل ليبيا وأفضى لحكومة انتقالية، كشفت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية لوكالة "نوفا" الإيطالية أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر وزراء الخارجية بشأن ليبيا في برلين "في النصف الثاني من يونيو المقبل".

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو أمس الأربعاء، تعاون إيطاليا وألمانيا في هذا الملف.

كما أضاف خلال زيارة رسمية لإيطاليا: "في ليبيا نتعاون مع الحكومة الانتقالية الجديدة"، مشيراً إلى "التحديات العديدة الواجب التغلب عليها"، من انتخابات 24 ديسمبر وحتى هدف الانسحاب الكامل للمقاتلين الأجانب من البلاد.

زيادة فرص السلام

وتابع: "نعمل معاً في تعاون وثيق حتى من وراء الكواليس"، مشيراً إلى أن ألمانيا وإيطاليا تريدان "مرافقة ليبيا على هذا المسار".

إلى ذلك، أشار إلى أن "فرص السلام زادت" في ليبيا، لكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقف النار

يذكر أن برلين كانت استضافت المؤتمر الشهير لتسوية الأزمة الليبية في يناير 2020. وشارك في المؤتمر حينها مسؤولون من 11 دولة بالإضافة إلى ألمانيا، اتفقوا خلاله على توحيد مؤسسات البلاد، ووقف التدخلات الخارجية، واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، إلى جانب وقف إطلاق النار.

كما اقتضى الحل 3 مسارات؛ منها المسار العسكري، وذلك عبر تشكيل "لجنة" مؤلفة من 10 ضباط، و5 عن كل جانب، لتحديد آليات تنفيذ وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نزع سلاح الميليشيات في ليبيا وتفكيكها وإعادة إطلاق مسار المصالحة.