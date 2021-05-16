بتوجيه من ملك المغرب.. طائرات مساعدات إلى غزة

نقلت طائرتان تابعتان للقوات المسلحة الملكية المغربية مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

في التفاصيل، انطلقت الطائرتان من القاعدة الجوية الثالثة للقوات الملكية الجوية في مدينة القنيطرة، غرب المغرب، في اتجاه العاصمة الأردنية عمان.

وتحمل الطائرتان 20 طنا من المواد الغذائية الأساسية، وأدوية للعلاجات الطارئة، وأغطية موجهة للفلسطينيين في الضفة الغربية.

شحنة مساعدات أخرى

وبعد وصول الطائرتين إلى العاصمة الأردنية، سيتم استقبال المساعدات من طرف سفير فلسطين في الأردن، وممثل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية.

يشار إلى أنه وبتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيتم إرسال شحنة مساعدات أخرى الأحد، على متن طائرتين اثنتين للقوات المسلحة الملكية المغربية، في اتجاه العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يتم نقلها نحو قطاع غزة.

إلى ذلك، تبلغ المساعدات الإنسانية المغربية 40 طنا، وتتألف من مواد غذائية أساسية، 30 طنا، وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية، 10 أطنان.

حملة عسكرية لليوم السادس

يذكر أن الحملة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة دخلت يومها السادس، حيث دفعت إسرائيل، السبت، بمزيد من الآليات العسكرية الحربية نحو الحدود مع القطاع، مع تجدد القصف العنيف والغارات الجوية.

كما استهدف القصف الإسرائيلي القطاع بضربات جوية عنيفة، كما أطلقت قصفاً من البحر، وسط تحذير من انقطاع خدمة الكهرباء بشكل كامل عن المدينة في الساعات المقبلة.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه أطلق 278 صاروخا من قطاع غزة على إسرائيل، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.