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تونس.. اعتقال المتهم الرئيسي في عملية إرهابية خلفت 22 قتيلاً

قوات أمن تونسية أمام متحف باردو
قوات أمن تونسية أمام متحف باردو عقب الحادث
إرهاب

تونس.. اعتقال المتهم الرئيسي في عملية إرهابية خلفت 22 قتيلاً

عملية باردو الإرهابية تعود لعام 2015 ومعظم الضحايا كانوا من السياح

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تونس - فوزي عزالدين

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اعتقلت وحدات الحرس البحري التونسي، الاثنين، المتهم الرئيسي في عملية متحف باردو الإرهابية التي كانت قد حدثت في 2015 وخلّفت آنذاك 22 قتيلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر أمنية.

منفذا هجوم متحف باردو
2 صور منفذا هجوم متحف باردو
2 صور
منفذا هجوم متحف باردو
منفذا هجوم متحف باردو
من هجوم باردو
من هجوم باردو

وأكد الناطق الرسمي للنقابة الأساسية للحرس البحري بمحافظة سوسة وسط البلاد، كريم بلحوش، "إلقاء القبض على هذا العنصر الإرهابي بعد تمكن وحدات تابعة للحرس البحري بالساحل من ضبط زورقين بحريين وعلى متنهما 27 تونسيا كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا"، في عملية هجرة غير شرعية، وفق الإعلام المحلي الاثنين.

يُذكر أن 3 إرهابيين مسلحين كانوا قد اقتحموا في مارس 2015 البرلمان التونسي ومتحف باردو، وقاموا بإطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا معظمهم من السياح وإصابة 47 آخرين بجروح، في أعنف عملية إرهابية شهدتها تونس بعد 2011.

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