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عدد قياسي من المهاجرين يعبر إلى سبتة.. المغرب يتحرك

سبتة

عدد قياسي من المهاجرين يعبر إلى سبتة.. المغرب يتحرك

المغرب يشدد المراقبة على مداخل الفنيدق.. والسلطات تتحرك لمنع وصول مهاجرين إلى إسبانيا

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دبي - العربية.نت

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أفادت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، بأنها ستتحرك لمنع وصول مهاجرين إلى إسبانيا، مؤكدة عودة 2000 مهاجر غير قانوني من المستعمرة الإسبانية في شمال المغرب.

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كما بدأ المغرب تشديد المراقبة على مداخل الفنيدق شمال البلاد وإعلان حالة الطوارئ فيها.

من جهته، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غرانده-مارلاسكا، أن إسبانيا أبعدت إلى المغرب 2700 مهاجر دخلوا إلى جيب سبتة.

عودة 2700

وأشار الوزير في مؤتمر صحافي تلى اجتماع مجلس الوزراء الذي طغى عليه موضوع الأزمة بين إسبانيا والمغرب إلى "عودة (إلى المغرب) 2700 شخص دخلوا في الساعات الأخيرة بطريقة غير شرعية".

إلى ذلك، أفادت مصادر العربية بأن 2000 من المهاجرين غير القانونيين عادوا إلى مدينة الفنيدق في شمال المغرب، عائدين من مدينة سبتة، من آخر المستعمرات الإسبانية في شمال المغرب، مؤكدين أنهم دخلوا سبتة لزيارة عائلاتهم.

فيما اشتكى آخرون من المهاجرين غير القانويين، من سوء المعاملة من الشرطة الإسبانية.

5000 مهاجر في يوم

فيما تتحدث الصحافة الإسبانية عن 5000 من المهاجرين غير القانونيين، دخلوا في يوم واحد إلى مدينة سبتة.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، أعلنت الحكومة الإسبانية أنها على تواصل مع الرباط، حول موجة المهاجرين غير القانونيين، رافضة احتمال أن يكون ما يجري "محاولة مغربية للي الذراع" وسط أزمة دبلوماسية مغربية إسبانية، على خلفية استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية للعلاج.

وأكدت مصادر العربية/ الحدث أن مهاجرين غير قانونيين قاموا بتنفيذ سباحة جماعية عبر البحر الأبيض المتوسط، لأقل من 100 متر، لتجاوز الحاجز الحدودي البحري بين مدينة الفنيدق المغربية، وبين المستعمرة الإسبانية في شمال المغرب.

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