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فيديو لمهاجرين يعبرون المتوسط سباحة باتجاه سبتة

ممكن فيديو سباحة المهاجرين نحو سبتة

فيديو لمهاجرين يعبرون المتوسط سباحة باتجاه سبتة

الأمن الإسباني يعتقل المهاجرين فور وصولهم إلى سبتة

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دبي - العربية.نت

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أظهرت مقاطع فيديو اعتقال الأمن الإسباني لشبان مهاجرين وصلوا سباحة من المغرب عبر البحر المتوسط إلى جيب سبتة.

وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن ثمانية آلاف شخص وصلوا من المغرب إلى سبتة بطريقة غير قانونية منذ الاثنين، وتمّت إعادة أكثر من نصفهم.

وتنتشر قوات الأمن المغربية التي عززت وجودها في المنطقة منذ صباح الثلاثاء على طول الممر المؤدي للبوابة الحدودية.

يترقبون الفرصة

إلى جانب العائدين، العشرات من الساعين الى الهجرة، وأغلبهم مغاربة، أمضوا الليل في العراء في محيط المعبر الحدودي في انتظار فرصة للعبور إلى الجانب الآخر، وفق ما قال عدد منهم صباح الأربعاء لوكالة فرانس برس.

بين وقت وآخر، يحاول البعض اختراق فتحة في سياج محاذ للشاطئ بهدف النزول في المياه والسباحة مسافة قصيرة حتى الوصول إلى شاطئ سبتة، لكن قوات الأمن كانت تتدخل لثنيهم عن ذلك.

خلال الليل، عمدت مجموعات إلى رشق سيارات قوات الأمن بالحجارة. وطارد عناصر الأمن هؤلاء لنحو ساعتين.

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