مساعدات إنسانية تصل غزة.. وتنسيق مغربي أميركي لاحتواء العنف

سلم سفير المغرب في مصر أحمد التازي شحنة مساعدات إنسانية مغربية عاجلة لمسؤولين من وزارة الصحة الفلسطينية في ميناء رفح البري تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

ونقلت طائرات شحن عسكرية هذه المساعدات عبر جسر جوي بين قاعدة القنيطرة غرب المغرب ومطارات في مصر والأردن تنفيذا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس حسب وزارة الخارجية المغربية.

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وقال مصدر مغربي إن بعض القوافل الإنسانية المغربية و صلت لوجهتها النهائية في قطاع غزة و الضفة الغربية، وشملت هذه المساعدات ٤٠ طنا من المواد الغذائية الأساسية و الأدوية.

بدوره، أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة الثلاثاء مباحثات هاتفية مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن حول الوضع في الأراضي المحتلة وإسرائيل.

وقال مصدر رسمي مغربي إن أنتوني بلينكن أكد على "الدور المحوري للمغرب في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

كما كشفت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن بلينكن أبرز خلال المشاورات الحالية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة "أهمية الشراكة الثنائية المتينة، والدور المحوري للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة"، ووصف المغرب بالشريك الاستراتيجي "الذي سنعمل معه من أجل وضع حد لهذا النزاع".