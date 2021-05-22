تحت قبة برلمان تونس.. إهانات وتلاسن بين "الرقص" والسقوط"

شهد البرلمان التونسي توترا جديدا، مساء الجمعة، بعد تلاسن وتبادل للإهانات اللفظية على خلفية مهاجمة سيف الدين مخلوف رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" المتشدد، الرئيس قيس سعيد والاتحاد العام للشغل بشكل غير مسبوق.

وما حدث اضطر بعض النواب للاحتجاج على رئيسة الجلسة سميرة الشواشي، وهي من كتلة "قلب تونس"، بسبب عدم سحبها الكلمة منه.

ودخلت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو في تلاسن حاد مع الشواشي، واتهمتها بأنها تعودت الرقص بين الأحزاب، لترد عليها رئيسة الجلسة لاحقا وتصفها بـ"المرأة الكاذبة التي سقطت سقوطا مدويا".

وهي ليست المرة الأولى التي يحصل جدال بينهما في المجلس، حيث شهدت جلسة عامة سابقة مشادات كلامية وتلاسنا بين النائبتين اتهمت خلالها سامية عبو رئيسة الجلسة العامة بالتفاهم والتواطؤ مع حركة "النهضة" من أجل ترؤس الجلسة العامة وتمرير قرار العمل بالإجراءات الاستثنائية في البرلمان والذي وصفته بـ"الكارثي"، وبأسلوب تهكمي قالت سامية عبو لسميرة الشواشي: "في المرة القادمة التي تريدين فيها الاتفاق مع حركة النهضة على أمر ما، افعلي ذلك بعيدا عن أنظاري".

ومن جهتها وبنبرة حادة نفت سميرة الشواشي حصول أي توافق مع حركة النهضة لترؤس الجلسة، وأجابت بأنها إذا رغبت في التوافق مع أي حزب سياسي "فأنت الشخص الأخير الذي سأستشيره".