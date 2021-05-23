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مبعوث أميركا: أطراف ليبية تلجأ لتعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها

People wave Libyan flags during a demonstration in Benghazi, Feb. 7, 2014. (Reuters)
أرشيفية

مبعوث أميركا: أطراف ليبية تلجأ لتعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها

أكد أن الليبيين سيجبرون المرتزقة على المغادرة لتشكيل جيشهم الموحد

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دبي - العربية.نت

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أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، الأحد، أن أطرافاً ليبية تلجأ لتعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها.

وقال ريتشارد نورلاند إن الليبيين سيجبرون المرتزقة على المغادرة لتشكيل جيشهم الموحد.

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وكان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أعلن تأييد المجلس للمطالبة بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، موضحا أن الخلاف يدور حول آليات وكيفية خروجها لا على المبدأ.

كما أوضح المشري في حوار صحافي السبت، أن السؤال يدور حول طريقة خروج المرتزقة، فهل ستخرج على التوازي أم التوالي؟.

وشدد على أن اعتراض مجلس الدولة له شقان، الأول شكلي يتعلق بإطلاقها مطالبات من داخل دولة أجنبية، والثاني موضوعي يتعلق بـ"المساواة" بين كل القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا.

قوات تركية في ليبيا - أرشيفية
قوات تركية في ليبيا - أرشيفية

الجدير ذكره أنه وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال في ليبيا أكثر من 20 ألفا من المرتزقة والجنود الأجانب، بينهم عسكريون أتراك ومرتزقة روس وسودانيون وتشاديون.

وأعرب العديد من أعضاء مجلس الأمن مجددا عن خشيتهم من أن تغادر الجماعات المسلحة ليبيا وتنتشر في المنطقة، مشيرين إلى الاضطرابات الأخيرة في تشاد التي أدت إلى مصرع رئيسها إدريس ديبي في ساحة المعركة مع متمردين.

في حين أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش عن أسفه الجمعة، أمام مجلس الأمن لكون جهود إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا "تراوح مكانها"، مشيرا إلى أن تركيا معنية بالأمر.

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