مدريد: يجب محاكمة زعيم البوليساريو قبل مغادرته

في خطوة تعتبر امتصاصاً لغضب المغرب، أعلنت مدريد اليوم الأحد أنه لا بد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أن يواجه اتهامات قانونية بحقه أمام القضاء في إسبانيا قبل مغادرتها.

إلى ذلك، قالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا الشهر الماضي إن غالي وصل إلى إسبانيا قادما من الجزائر لتلقي العلاج.

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كما أشارت إلى أن على غالي مواجهة القضية المرفوعة بحقه أمام المحكمة العليا الإسبانية بعد أن يتعافى من مشكلاته الصحية وقبل أن يعود لبلاده.

وأضافت للإذاعة الوطنية الإسبانية "وعدنا بمعاملة هذا الشخص معاملة إنسانية.. كان في وضع حرج بسبب مشكلاته الصحية المتعددة ومنها إصابته الشديدة بكوفيد-19". وتابعت قائلة "عندما يتعافى سيعود لبلاده. وفي تلك الأثناء سيواجه سلسلة من الدعاوى القضائية ونأمل أن يتم التزاماته تجاه النظام القضائي الإسباني"

يذكر أن غالي محور نزاع دبلوماسي نشب في الآونة الأخيرة بين الرباط ومدريد.

وانتقد المغرب قرار إسبانيا استضافة غالي دون إبلاغ الرباط.

كما حث إسبانيا أمس السبت على فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم حركة البوليساريو إليها لتلقي العلاج الطبي وتفسير نتائجه للرباط.

ويواجه غالي استدعاء للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية جرائم حرب مرفوعة ضده. لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه المدعون للقبض عليه.